היום בתוכנית פרופסור לקרדיולוגיה עם מחקר ענק שאתם חייבים לשמוע | רץ ברשת עם סרטוני טמטום הזויים | מה אנחנו חושבים על חברת השיווק הרשתי פוראוור ועל המוצרים שלהם | מה הסיכוי למלחמה נוספת מול איראן וחיזבאללה | ככה כתבה של 'כיכר' גרמה למשטרה לטפל במקרה חמור (דבר ראשון)
סערה גדולה התחוללה היום עם פרסום בכלי התקשורת על בחורה שסורבה לעלות על קו 86 מהחוף הנפרד באשדוד. חברת אפיקים מיהרה להתנער ולהשעות את הנהג, שרת התחבורה פרסמה הודעה גינוי, אבל עדי ראיה טוענים כי התנהגותה של הבחורה מוכיחה כי לא מדובר באירוע תמים אלא בפרובוקצייה מכוונת (בארץ)
איך מוצאים זמן לתפילות והאם העבודה מאחורי ההגה מתאימה לאדם החרדי? • מה חשוב שהנוסעים יזכרו ומדוע מדובר בשליחות של ממש? • וגם: הטיפים של הנהגים לנוסעים החרדים ואיך הם אוספים מצוות? • נהגי אוטובוס חרדים פותחים צוהר לתפקיד 'הנהג' ומדברים על הכל (מגזין כיכר)
בתום ימי החגים העמוסים לעייפה ולאחר תקופה מאתגרת במיוחד לחברות התחבורה הציבורית שהסיעו את עמך בית ישראל מהכא להתם, בחודש עמוס במיוחד בערבי חגים ושבתות, פנינו לראיון מסכם עם סמנכ"ל שירות ופיתוח עסקי בחברה הרביעית בגודלה שמשרתת את אנ"ש בעיקר בקווי בני ברק וירושלים • בברכת חורף בריא ובטוח לכולנו (חרדים)