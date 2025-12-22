כיכר השבת
כאוס בעיר העתיד: הפסקת חשמל עצרה את כל המוניות האוטונומיות | צפו

הפסקת חשמל אחת החשיכה את סן פרנסיסקו וחשפה את הצד החלש של המהפכה האוטונומית, כשצי המוניות שכבש את העיר קפא בבת אחת והפך את הרחובות למבוך חסום (חדשות בעולם)

המוניות האוטונומיות בסן פרנסיסקו (צילום: רשתות חברתיות )

ביום שבת האחרון, העתיד של סן פרנסיסקו נתקל במציאות המורכבת של התשתיות הישנות. שריפה בתחנת משנה של חברת החשמל PG&E החשיכה כשליש מהעיר, והותירה 130,000 בתי אב ללא חשמל. אך בעוד התושבים חיפשו נרות, ברחובות התחוללה דרמה מסוג אחר: המוניות האוטונומיות, שהפכו לבעלות הבית החדשות של העיר, פשוט איבדו את הצפון.

המוניות של חברת Waymo, שכבר צברו מעל 14 מיליון נסיעות וצפויות להגיע למיליון נסיעות בשבוע עד סוף 2025, מצאו את עצמן חסרות אונים מול רמזורים כבויים. למרות שהטכנולוגיה מתוכננת לזהות צומת ללא רמזור פעיל כתמרור "עצור", היקף התקלה העצום גרם לרכבים הדיגיטליים "לקפוא" במקומם לפרקי זמן ממושכים.

השליטה של המכונות הללו בחיי העיר הפכה לכל כך עמוקה, עד שרק לאחרונה אישה עמדה ללדת בתוך מונית אוטונומית. המונית זיהתה "פעילות חריגה", שינתה כיוון ולקחה את היולדת לבית החולים, בעוד מגביל המערכת הזעיק בעצמו את כוחות ההצלה.

עדי ראייה תיעדו עשרות רכבים עומדים חסרי תנועה בצמתים, מה שאילץ נהגים אנושיים לתמרן סביבם בקושי רב. המצב הפך למורכב עד כדי כך שחברת Waymo נאלצה להודיע על השבתה דחופה וזמנית של שירות המוניות בעיר כדי לפנות את הדרך לכוחות החירום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
למי שלא הבין, גם זה נס חנוכה
מנשה

