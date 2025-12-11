מוניות Waymo האוטונומיות, שבבעלות חברת אלפבית (חברת האם של גוגל), עולות שוב לכותרות, אך הפעם בנסיבות משמחות באופן דרמטי. אישה בסן פרנסיסקו ילדה השבוע במושב האחורי של מונית רובוטית חסרת נהג.

האירוע התרחש ביום שני כאשר האם הייתה בדרכה למרכז הרפואי של אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו (UCSF). צוות תמיכת הרוכבים של Waymo זיהה "פעילות חריגה" בתוך הרכב. הצוות, שמשתמש במצלמות ומיקרופונים המותקנים בתוך ומחוץ לרכבים, יצר קשר עם הנוסעת והזעיק מיד את שירותי החירום (911).

אבל השאלה הכי מסקרנת נותרה תלויה באוויר - Waymo סירבה לפרט כיצד הרכב זיהה בדיוק את מצוקתה של הנוסעת.

בשיא הדרמה, מונית הרובוטקסי הצליחה להגיע בבטחה עם האם והיילוד לבית החולים טרם הגעת שירותי החירום. דוברת UCSF, ג'ס ברתולד, אישרה שהאם והילד הובאו לבית החולים, אך לא הייתה אפשרות לראיין את האם.

החברה פרסמה הצהרה נרגשת: "אנו גאים להיות אמצעי נסיעה מהימן לרגעים גדולים וקטנים, משרתים רוכבים מגיל שניות בודדות ועד שנים רבות". החברה הדגישה כי למרות שמדובר באירוע נדיר, זו לא הלידה הראשונה שאירעה במונית Waymo, כאשר תקרית דומה התרחשה בעבר בפיניקס.

האירוע המשמח מגיע בתקופה בה מוניות Waymo נמצאות תחת הגברת ביקורת. בחודשים האחרונים הן עלו לכותרות בשל תקריות שליליות; באוקטובר, חתול בשם קיט קאט נדרס למוות על ידי מונית Waymo.

בנוסף, בספטמבר ביצעה מונית Waymo פניית פרסה אסורה מול שוטרים, אשר לא הצליחו לרשום דו"ח משום שהחוק המדינתי מנע מהם לתת קנס לרכב ללא נהג. לאחרונה, החברה אף נאלצה להוציא עדכון תוכנה ל-3,067 רכבים אוטונומיים בעקבות דיווחים על כך שהם חולפים על פני אוטובוסי בית ספר שעצרו.

עם זאת, Waymo מדווחת על צמיחה מהירה, כאשר השנה היא כבר שירתה מעל 14 מיליון נסיעות, והיא צפויה להגיע למיליון נסיעות בשבוע עד סוף 2025. Waymo מתכננת הרחבה משמעותית של שירותיה לערים נוספות ב-2026, כגון מיאמי.