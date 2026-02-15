התופעה הבאה מוכרת לכל מי שניסה אי פעם "להתחיל מחר": במוצאי שבת ההחלטה נחושה, ביום ראשון אנחנו כבר בבגדי ספורט, ביום שני האימון עובר בגבורה, אבל ביום חמישי? הנעליים כבר עמוק בארון והמנוי הופך לעוד תרומה חודשית לבעלי המועדון.

בתוכנית 'תהיה בריא', אירח מדריך הכושר משה מנס את אלון סגל, פסיכותרפיסט קליני ומאמן מנטלי לספורטאי עלית, כדי להבין מה קורה בתוך הראש שלנו ברגע הזה של השבירה. האם מדובר בעצלנות גרידא, או שיש כאן מנגנונים נפשיים עמוקים שפשוט לא למדנו לנהל?

מלכודת התוצאה המיידית: "רוצים ריבועים בבטן עכשיו"

"הבעיה המרכזית," פותח אלון סגל, "היא שאנשים מגיעים לספורט עם תפיסה של 'זבנג וגמרנו'. הם רוצים לראות תוצאות במראה תוך שבועיים". סגל משווה את עולם הכושר לעולם התזונה: "זה בדיוק כמו דיאטות קיצוניות. מי שדופק ספרינט של חודש, בדרך כלל יפצה על כך באכילה מוגברת ויעלה פי שניים במשקל בטווח הארוך. כדי להצליח, צריך לעבור ממצב של 'משימה' למצב של 'דרך חיים' (Style of Living)".

מנס מחזק את הדברים ומציין כי רבים פונים אליו בתסכול: "אנשים אומרים לי: 'וואי, איך בא לי, איך אני רוצה', אבל הם לא מצליחים לדחוף את עצמם. זה לא תלוי בזמן או ביכולת כלכלית, זה תלוי נטו במנטליות".

סג"ל: ספורט גורם לשינוי

עבור אלון סגל, הקשר בין הגוף לנפש הוא לא רק סיסמה – הוא שם המשפחה שלו. "סג"ל אצלי זה ראשי תיבות של 'ספורט גורם לשינוי'. בקליניקה שלי אני לא מוותר: אין מטופל שמגיע לטיפול פסיכולוגי ולא מקבל הנחיה לעסוק בספורט. מבחינתי, הספורט הוא על משקל של 'ציפרלקס' או כדור להפחתת חרדות. הוא משחרר דופמין וסרוטונין, הוא מנקה את המחשבה והופך אותך לחד וחיוני יותר".

"האימון הוא לא רק בשביל השריר," מסביר סגל, "הוא בשביל התחושה של אחרי. הרגע הזה שבו הצ'אקרות נפתחות ואתה מרגיש שאתה מסוגל לכבוש את העולם".

מדוע ה"איום" של הרופא לא תמיד עובד?

במהלך הראיון הציג מנס מקרה כאוב: "הגיע אליי יהודי בן 41, אדם צעיר לכל הדעות, שלא היה מסוגל להתרומם מספסל האימונים בכוחות עצמו. כששאלתי אותו למה הוא נזכר להגיע עכשיו, הוא אמר: 'הרופא אמר לי שאם אני לא משנה כיוון, תוך כמה שנים אני מת'".

למרבה ההפתעה, סגל טוען שגם מוטיבציה כזו עלולה להתפוגג מהר. "חרדה היא דלק חזק אבל נגמר מהר. שבוע-שבועיים אתה מפחד מהמוות, ואז ההרגלים הישנים והנוחות משתלטים שוב. הפתרון הוא הצבת יעדים קצרי טווח וריאליים. במקום להבטיח למתאמן שהוא ירד 20 קילו, משה הבטיח לו שתוך חודשיים הוא יקום מהספסל כמו בן אדם. זה יעד שאפשר לנצח בו, וניצחון מייצר מוטיבציה להמשך".

סוד הקבוצה: "דני מחכה לי ב-5 בבוקר"

אחד הכלים החזקים ביותר להתמדה, לפי סגל, הוא הלחץ החברתי החיובי. הוא מזכיר את "סולם הצרכים של מסלו", לפיו הצורך בשייכות הוא צורך קיומי, ממש כמו אוכל ואוויר.

הבדידות המודרנית: האדם המודרני, גם במגזר שלנו, חווה לעיתים בדידות. הקבוצה נותנת מענה רגשי.המחויבות: "הייתי שבע שנים בקבוצת ריצה," מספר סגל. "בימים שלא רציתי לקום, הוואטסאפ מהחברים ששאלו 'איפה אתה?' הוא זה שהוציא אותי מהמיטה. קבוצה היא מנוע התמדה שאי אפשר להתחרות בו".

"הילד הפנימי" שתוקע אותנו

כמאמן מנטלי של כוכבי הכדורגל הגדולים בישראל, סגל חושף כי גם המקצוענים ביותר סובלים מ"שיתוק". הוא מספר על חלוץ בכיר שנכנס לבצורת של שערים. "בשיחה של 12 דקות הבנו שזה לא הרגליים שלו שתקועות, אלא 'הילד הפנימי' שלו. הילד שנעלב, הילד שפחד שלא יעריכו אותו. כשהוא עלה למגרש בטדי, הוא לא ראה את השער, הוא ראה את דמותו של אביו שאמר לו פעם שהוא לא מספיק טוב. כשמנטרלים את הרעש הזה, הגוף חוזר לתפקד".

חוסן מנטלי – מהו?

השיחה נחתמה בהגדרה המדויקת של חוסן. "רבים חושבים שחוסן זה לנצח תמיד," אומר סגל. "אבל חוסן אמיתי הוא היכולת להתאושש מהפסד. כמו מוחמד עלי – הגדולה שלו לא הייתה רק בניצחונות, אלא ביכולת לקום מהקרשים אחרי נוק-אאוט. פציעה, נסיעה לחו"ל או תקופה לחוצה הן 'נפילות'. החכמה היא לא לשבור את הכלים, אלא לדעת לחזור למסלול בהדרגה".

טיפים פרקטיים ליישום מיידי:

אל תעשו ספרינט: התחילו מפעמיים בשבוע, לא חמישה. מצאו פרטנר: המחויבות לאחר חזקה מהמחויבות לעצמנו. התמקדו בהרגשה: שימו לב כמה אתם חדים ונינוחים יותר אחרי האימון. יעדים קטנים: אל תסתכלו על המראה, תסתכלו על היכולת (לעלות מדרגות בלי להתנשף, לקום בקלות מהכיסא).

יהי רצון שנזכה לקיים "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" מתוך שמחה ובריאות איתנה!