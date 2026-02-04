מהפכה ברפואה האפגנית: פקולטה ל"רפואה נבואית" יוצאת לדרך

בלב הבירה האפגנית, בין כותלי האוניברסיטה היוקרתית למדעי הרפואה (KUMS), עומד להתחולל שינוי מוזר, בצעד מפתיע וחסר תקדים, אושרה הקמתה של הפקולטה הראשונה במדינה ל"רפואה נבואית מסורתית", המבוססת על תורתו של הנביא מוחמד.

ההחלטה הדרמטית התקבלה בעקבות צו מיוחד של ה"אמיר אל-מומינין" (מנהיג הטאליבן), ובהתאם להצעה שהוגשה על ידי המשרד להשכלה גבוהה. הפקולטה החדשה לא תפעל כגוף עצמאי בשוליים, אלא תחת חסותה הישירה של אוניברסיטת קאבול למדעי הרפואה, במטרה מוצהרת לענות על הצרכים האקדמיים, ההוראתיים והמחקריים בתחום זה.

מהי בעצם אותה "רפואה נבואית" שתילמד בין כותלי האוניברסיטה?

מדובר בתחום המרכז את המלצותיו של הנביא מוחמד כפי שקובצו על ידי חכמי דת לאורך הדורות. העקרונות המנחים את הלימודים בפקולטה החדשה עשויים להפתיע את מי שרגיל לרפואה המערבית המודרנית:

השימוש בקריאות מהקוראן מהווה כלי מרכזי בריפוי, עם שאיפה מוצהרת למזעור התערבויות כירורגיות וניתוחים. המהלך משולב במדיניות רחבה יותר של הטליבאן, שמטרתה להתאים את תוכניות הלימוד לנורמות האסלאמיות המחמירות.

למרות השאלות שהמהלך מעורר בקרב גורמים בינלאומיים, בממשל האפגני רואים בכך צעד חיוני. המבנה הארגוני של הפקולטה כבר אושר רשמית, ובמשרד להשכלה גבוהה מדגישים כי הקמתה תמלא תפקיד חשוב בקידום מדעי הרפואה ובהכשרת אנשי צוות רפואי מקצועי שיוכלו לשלב בין המסורת הדתית לצרכי הבריאות של הציבור.

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר השינויים במערכת החינוך האפגנית, בקאבול מבהירים כי מדובר בעידן חדש. הפקולטה ל"רפואה נבואית" היא יותר מסתם מוסד לימודי; היא הצהרת כוונות על האופן שבו המדינה רואה את השילוב בין מדע, אקדמיה ואמונה דתית עמוקה.