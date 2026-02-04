המו"מ עם איראן בסכנה: החות'ים נערכים למתקפה ימית על ארה"ב

מחבלים חות'ים ( צילום: מהרשתות הערביות )

מידע מודיעיני דרמטי שנחשף ב'כאן רשת ב' מגלה כי המורדים החות'ים בתימן נערכים לעימות צבאי עם כלי שיט אמריקניים. על פי הדיווח, גורם תימני העביר לוושינגטון מידע קריטי על הזזת מחסני טילים וכטב"מים לקראת שיגור.

מדובר באיום ישיר שעלול להפר את השקט שנשמר מאז חודש מאי, אז נחתם הסכם היסטורי בתיווך עומאן בין החות'ים לבין ממשל הנשיא דונלד טראמפ. ההסכם הביא להפסקת התקיפות החות'יות על כלי שיט בים האדום ובים הערבי, שפגעו קשות בנתיבי הסחר הבינלאומיים במשך חודשים ארוכים. הכללים משתנים: איראן במוקד למרות ההבנות שהושגו מול טראמפ, גורמי הערכה סבורים כי הכללים עלולים להשתנות במהירות. במידה וארצות הברית תבצע תקיפה ישירה בשטח איראן, החות'ים צפויים לקבל פקודה לבצע "מסירות נפש" עבור פטרוניהם מטהראן ולחדש את האש. הדגל של 50 אלף נרצחים: האיור שמרעיד את משטר האייתולות דני שפיץ | 03.02.26 נושאת מטוסים מול איראן: מי ינצח במלחמה? דני שפיץ | 10:12 דיונים אינטנסיביים בדרג הצבאי של הארגון כבר מתקיימים, וההיערכות לפגיעה בנתיבי הסחר הבינלאומיים נמצאת בעיצומה. מהלך כזה עלול להחזיר את האזור לימי הלחימה הקשים ולבטל את הישגי הממשל האמריקני בתימן.

"מוות לאמריקה, מוות לישראל"

המידע שהועבר לאמריקנים כולל פרטים מדויקים על היערכות מבצעית לחידוש התקיפות בים הערבי ובים האדום. הזזת הנכסים הצבאיים מוכיחה כי החות'ים לא נטשו את שאיפותיהם המלחמתיות, אלא רק המתינו לרגע הנכון.

כידוע, האידיאולוגיה החות'ית מבוססת על הסלוגן הרשמי שלהם, המכונה "סרקה" (הזעקה), הכולל חמש הצהרות: "אללה הוא אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם". שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, חשף לאחרונה את הכרזה הזו במועצת הביטחון, תוך שהוא מדגיש כי "זה לא מאבק, זו שנאה טהורה".

זרועות התמנון מתעוררות

ההיערכות החות'ית מתרחשת על רקע התעוררות כללית של זרועות התמנון האיראני באזור. מזכ"ל גדודי חיזבאללה עיראק פרסם לאחרונה כרוז דרמטי בו הוא קורא להיערך למלחמה לשם הגנה על איראן, תוך שהוא מדגיש כי מלחמה נגד טהראן "לא תהיה פיקניק".

במקביל, גם חיזבאללה בלבנון שיגר מסרים דומים. מזכ"ל הארגון, נעים קאסם, הצהיר כי "אנחנו עומדים בפני עימות גדול בהובלת הרודן האמריקני, עם גיוס מערבי ותוקפנות ציונית".

כעת, כשהמתח בין וושינגטון לטהראן מגיע לשיא, נשאלת השאלה האם ארצות הברית תגיב בעוצמה צבאית, או שתצליח למנוע את קריסת ההסכם השברירי לפני שהים יהפוך שוב לשדה קרב בוער. עבור ישראל, המצויה בקו האש הראשון, חידוש התקיפות החות'יות עלול להיות משמעותי במיוחד.