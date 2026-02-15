כמעט ארבע שנים אחרי, בית משפט באירלנד אישר הסדר פשרה שלפיו חברת התעופה האירית ריינאייר תפצה ב-15,500 אירו פעוט שנכווה באורח קשה במהלך טיסה מראוס שבספרד לדבלין ביוני 2022, לאחר שכוס קפה רותחת נשפכה עליו בזמן שישן על ברכי אמו.

על פי פרטי התביעה, התקרית החמורה אירעה כאשר כוס קפה חמה מאוד, שהוגשה לאמו של הפעוט והונחה על מגש של מושב ריק, נפלה ונשפכה על זרועו, פלג גופו ורגלו בזמן שישן על ברכיה. עורך הדין של המשפחה אמר לבית המשפט כי בן השנה וחצי סבל מ"כווייה חמורה" ומכאבים במשך 90 הדקות שנותרו עד הנחיתה.

עם הגעת המטוס לדבלין קיבל הפעוט טיפול חירום על מסלול הנחיתה, ובהמשך הועבר לבית החולים לילדים טמפל סטריט לצורך טיפול וחבישות. לפי התביעה, נגרמו לו שלפוחיות אך לא נותרו צלקות.

במסגרת ההליך נטען כי פציעותיו נגרמו בשל רשלנות מצד ריינאייר, בין היתר משום שהמגש לא היה מתאים למטרה, המשקה הונח בסמיכות לילד, והקפה הוגש חם מדי בכלי שלא היה מתאים וללא מכסה מאובטח כראוי. עוד נטען כי במטוס לא הייתה ערכת עזרה ראשונה מספקת, ולכן הוריו נאלצו להשתמש בבגדיהם ובבקבוקי מים כדי לטפל בו.