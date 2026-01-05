ד"ר שרון אלרעי-פרייס עוזבת את משרד הבריאות

משרד הבריאות מודיע הבוקר (שני) כי ד"ר שרון אלרעי-פרייס ביקשה לסיים את כהונתה כראש חטיבת בריאות הציבור, תפקיד אותו מילאה בחמש וחצי השנים האחרונות.

ד”ר אלרעי-פרייס הצטרפה למשרד הבריאות בתקופה מאתגרת במיוחד עם פרוץ מגפת הקורונה, והובילה את פעילות חטיבת בריאות הציבור בהתמודדות עם המשבר, לרבות גיבוש מדיניות והובלת מבצע החיסונים הלאומי.

במהלך כהונתה, עסקה החטיבה בהתמודדות עם שורה של אתגרים משמעותיים נוספים, ובהם מענה בריאותי לאוכלוסיות מפונות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" והתמודדות עם התפרצות החצבת.

במקביל לפעילות בחירום, קודמו במהלך כהונתה מהלכים מערכתיים ארוכי טווח, ובהם הקמת מערך מודיעין בריאות, מאגר חיסונים לאומי ופנקס חיסונים דיגיטלי, קידום רפורמה ברישוי עסקי מזון והיערכות מערכת הבריאות להשפעות שינויי האקלים.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, אמר: "אני מודה לד”ר שרון אלרעי-פרייס על תרומתה המקצועית רבת השנים לבריאות הציבור בישראל ועל עבודתה כחברת הנהלה בכירה במשרד. תרומתה ניכרת הן בהתמודדות עם מצבי חירום והן בבניית תשתיות מערכתיות ארוכות טווח".

בימים הקרובים יחל תהליך לאיוש תפקיד ראש חטיבת בריאות הציבור, בהתאם לנהלים.