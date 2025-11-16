בהלת החצבת: משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) בשעות אחר הצהרים על חולה חצבת שנכח באולם האירועים "כתר הרימון" בבני ברק ביום שלישי בשבוע שעבר.

על פי ההודעה, על אנשים ששהו באירוע באולם, ברחוב אהרונוביץ 10 בני ברק, ביום שלישי החל מהשעה 23:00 - לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. כמו כן ביקש משרד הבריאות ממוזמנים מהאירוע ששהו באולם בזמן הזה מתבקשים ליצור קשר עם מוקד קול הבריאות *5400.

"משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח", נמסר. "המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים".

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). במקומות עם התפרצות: הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי. וכן המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.