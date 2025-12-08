עשרות מפגינים קיצוניים, מפגינים הערב (שני) החל מהשעה ארבע, בכביש גהה סמוך לעיר בני ברק.

המפגינים שהתעמתו עם המשטרה ועם הנוסעים שהיו במקום, גרמו לאלימות במקום - שנמשכת עד לשעה זו.

במהלך ההפגנה, נוסע שהתקרב למפגינים, לפתע האיץ במהירות ודרס בחור ישיבה שהיה במקום ופצע אותו באורח בינוני.

חובשי הצלה יעקב טהרני ומנחם שטרן: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, נער בן 16 הסובל מחבלות בבטן, באגן ובגפיים התחתונות, לאחר שנפגע מרכב במהלך הפגנה המתקיימת במקום. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה."