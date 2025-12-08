כיכר השבת
הבחור פונה במצב בינוני

תיעוד מחריד: הרכב עובר ליד המפגינים ולפתע מאיץ - ודורס בחור ישיבה

עשרות מפגינים קיצוניים, המשתייכים לפלג הגר"צ פרידמן, מפגינים בשעה זו בכביש גהה. במהלך ההפגנה, רכב שעבר במקום דרס בחור ישיבה שעמד באמצע הכביש, הבחור נפצע באורח בינוני | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)

תיעוד הדריסה (צילום: דוד קשת / ידיעות בני ברק)

עשרות מפגינים קיצוניים, מפגינים הערב (שני) החל מהשעה ארבע, בכביש גהה סמוך לעיר .

המפגינים שהתעמתו עם המשטרה ועם הנוסעים שהיו במקום, גרמו לאלימות במקום - שנמשכת עד לשעה זו.

במהלך ההפגנה, נוסע שהתקרב למפגינים, לפתע האיץ במהירות ודרס בחור ישיבה שהיה במקום ופצע אותו באורח בינוני.

חובשי הצלה יעקב טהרני ומנחם שטרן: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו הולך רגל, נער בן 16 הסובל מחבלות בבטן, באגן ובגפיים התחתונות, לאחר שנפגע מרכב במהלך הפגנה המתקיימת במקום. יחד עם חובשים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר