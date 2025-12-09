כיכר השבת
ה"עבריין" חזר לשכונה החרדית: שלף סכין ואקדח והכל להכות באגרופים

עבריין מוכר נעצר בשכונת קראון הייטס לאחר שתקף יהודי בסכין בשעת ערב ובהמשך חזר למקום ואיים באקדח | החשוד בעל עבר פלילי עשיר, והמקרה נבדק כפשע שנאה | הערכות: היה מעורב באירוע דומה גם במהלך חודש תשרי (חרדים בעולם)

שוטרי משטרת ניו יורק. אילוסטרציה (צילום: אתר שאטרסטוק)

גבר המוגדר על-ידי גורמי אכיפה כ"עבריין מוכר" נעצר בשכונת קראון הייטס ברובע ברוקלין בניו יורק, לאחר תקיפה אלימה כלפי עובר אורח יהודי במקום.

על פי הדיווח באתר COLlive האמריקני, האירוע התרחש בליל שישי האחרון בסביבות השעה 23:00 בערב. החשוד ניגש ליהודי ששהה במקום, שלף סכין והכה אותו באגרוף בפניו.

זה קרה סמוך לפינת הרחובות לינקולן וטרוי. הקורבן נפצע, והחשוד נמלט מהזירה. דקות לאחר מכן שב החשוד למקום כשהוא מחזיק אקדח, ואיים על מספר אנשים שנכחו באזור.

מתנדבי ארגון "שמירה" ושוטרי משטרת ניו יורק, שהוזעקו בעקבות הדיווחים, איתרו את החשוד בסמוך למקום האירוע והביאו למעצרו.

(צילום: שמירה קראון הייטס)

בארגון היהודי ובמשטרה מציינים כי מדובר באדם שעברו הפלילי כולל עשרות מעצרים ומקרים של התנהגות אלימה. הוא גם נעצר לא אחת.

המשטרה העבירה את פרטי המקרה לבחינת יחידת פשעי השנאה של ה-NYPD. לפי התושבים, ייתכן שמדובר באותו חשוד שהיה מעורב באירוע דומה בתקופת תשרי - גם אז הניף אקדח לעבר עוברים ושבים בשכונה.

