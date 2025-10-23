הטרגדיה הלאומית נמשכת, ודו"ח מדאיג חושף את מלוא ממדי המשבר: שבעה ילדים רכים, שטרם מלאו להם שנתיים וחצי, איבדו את חייהם בהתפרצות החצבת הנוכחית. זהו המחיר הכבד ביותר של מגפה הנתפסת כמעט כנשכחת. הציבור כולו נדרש להפנים את עוצמת הסכנה, שכן ההתפרצות עדיין פעילה.

נכון לרגע זה, מיטות בתי החולים הופכות לזירת מאבק: עשרים חולים מאושפזים כעת עם חצבת, כששישה מתוכם נאבקים על חייהם במחלקות לטיפול נמרץ ופעוט מחובר למכונת ה"אקמו" בניסיון נואש להצילו. מאז תחילת ההתפרצות, 562 בני אדם כבר אושפזו, כשמרביתם המוחלטת – 90% – הם ילדים.

נתוני התחלואה הרשמיים עומדים על כ-1,880 חולים שאובחנו, אך במשרד הבריאות מודים בחשש כי מדובר רק בקצה הקרחון. ההערכה המצמררת היא שקיימים אלפי חולים נוספים, רבים מהם עם תחלואה סמויה, המהווים פצצה מתקתקת להדבקה. תשע ערים הוגדרו כמוקדי התפרצות, והמאמץ הלאומי למגר את המחלה הפך למירוץ נגד הזמן.

בערים כמו ירושלים ובית שמש, חלה עלייה דרמטית של מאות אחוזים במתן החיסונים.

זה מה שאמרה שרה נתניהו לשרים שסירבו לחתום על מכתב החנינה לבעלה יאיר טוקר | 22.10.25

ראש חטיבת בריאות הציבור, ד"ר שרון אלרעי פרייס, מבהירה כי המצב רחוק מלהיות בטוח. שיעורי ההתחסנות במוקדי ההתפרצות עדיין נמוכים משמעותית, ו"עדיין ישנם אלפי ילדים לא מחוסנים", שסיכון ההידבקות שלהם עומד על כ-90% בחשיפה לחולה.

מול מאמצי ההצלה של הרפואה, ניצב אויב חמקמק ומסוכן: גל הולך וגובר של מידע כוזב. גורמים מסוימים מפיצים שקרים בנוגע למסוכנות המחלה, בטיחות החיסונים ויעילותם, ומגיעים לאוכלוסיות סגורות שאינן נחשפות למידע רפואי אמין.

ד"ר אלרעי פרייס יצאה בהצהרה חריפה וחסרת תקדים, כשהכריזה: "פייק ניוז זה רצח".

המערכה עולה מדרגה, ומשרד הבריאות פנה באופן רשמי למשטרת ישראל בבקשה לסייע. המטרה היא ברורה: אכיפה חסרת פשרות כנגד מפיצי חדשות כזב על החצבת ונגד מי שמבצעים טיפולים רפואיים לא מוסמכים. המשרד מתכוון להעביר לרשויות אכיפת החוק את פרטיהם של כל גורם המפיץ מידע מטעה או מעניק טיפול שאינו בסמכות, תוך שימוש בכלים משפטיים העומדים לרשותו.