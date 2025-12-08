כיכר השבת
עשרות נעצרו

"חוצה גבולות": בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים בפרשה המסעירה

פרשת הסוכן הכפול: בית המשפט האריך את מעצרם של 53 חשודים עד סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, "בהתאם לצורכי החקירה והפעולות הצפויות" | כל הפרטים (משטרה, בארץ)

מבצע המעצרים, לפנות בוקר (צילום: דוברות המשטרה)

פרטים חדשים מהפרשה "חוצה גבולות" שנחשפה הבוקר (שני) - בהמשך למעצרם של עשרות החשודים בפרשיית הסוכן הסמוי שהופעל על , כלל החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בירושלים לדיון בעניינם, לבקשת היחידה החוקרת.

במהלך הדיון בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרם של 53 חשודים עד סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, בעניינו של חשוד אחד הורה בית המשפט על שחרורו בתנאים מגבילים, ולבקשת המשטרה הוגש עיכוב ביצוע לצורך בחינת המשך ההליכים המשפטיים.

בנוסף 3 חשודים נוספים שנעצרו הבוקר הועברו להמשך טיפול חקירתי בימ"ר מחוז חוף.

מהמשטרה נמסר כי "חקירת הפרשייה נמשכת ביחידה המרכזית של מחוז ש״י, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, תוך מיצוי כלל הכלים והאמצעים העומדים לרשות המשטרה, במטרה לבסס תשתית ראייתית מוצקה ולהביא את כלל המעורבים לדין".

בסיום נאמר כי "מחוז ש"י באמצעות היחידה המרכזית תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות, נגד מחוללי פשיעה חמורה, עבירות אמל״ח, סמים ואלימות למען ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".

אחד החשודים שנעצר (צילום: דוברות המשטרה)

נזכיר כי במהלך הלילה האחרון פשטו בלשי ימ"ר ש"י יחד עם כוחות משטרה מכלל המחוזות, הכוללים מסתערבי ולוחמי מג"בו יחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר על עשרות יעדים בפריסה ארצית, כחלק מפרשיית סוכן סמוי רחבת היקף.

במשטרה ציינו כי "ייחודיות הפעלת הסוכן הינה בפרשיות חוצות מחוזות והפללת עבריינים שפועלים ומפעילים רשתות ארציות בתחום הסחר באמצעי לחימה וסמים. בעקבות ההפעלה בימ״ר מחוז ש״י בין המפללים הינם ראשי כנופיות בעיר חדרה שביצעו אירועי אלימות חמורים ופגעו בביטחון הציבור".

הסוכן, אזרח שפעל בזהות עבריינית, הופעל במשך כשנה וביצע מספר רב של עסקאות מפלילות בתחום אמצעי הלחימה והסמים, לצד איסוף ראיות משמעותיות בעבירות אלימות חמורות בינהם חטיפה ואירועי ירי.

במסגרת ההפעלה הופללו עשרות חשודים בכלל מחוזות משטרת ישראל, בהם גם חשודים שפעלו מתוך בתי כלא וניהלו רשתות עברייניות כלפי חוץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר