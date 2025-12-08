פרטים חדשים מהפרשה "חוצה גבולות" שנחשפה הבוקר (שני) - בהמשך למעצרם של עשרות החשודים בפרשיית הסוכן הסמוי שהופעל על המשטרה, כלל החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בירושלים לדיון בעניינם, לבקשת היחידה החוקרת.

במהלך הדיון בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרם של 53 חשודים עד סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, בעניינו של חשוד אחד הורה בית המשפט על שחרורו בתנאים מגבילים, ולבקשת המשטרה הוגש עיכוב ביצוע לצורך בחינת המשך ההליכים המשפטיים.

בנוסף 3 חשודים נוספים שנעצרו הבוקר הועברו להמשך טיפול חקירתי בימ"ר מחוז חוף.

מהמשטרה נמסר כי "חקירת הפרשייה נמשכת ביחידה המרכזית של מחוז ש״י, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, תוך מיצוי כלל הכלים והאמצעים העומדים לרשות המשטרה, במטרה לבסס תשתית ראייתית מוצקה ולהביא את כלל המעורבים לדין".

בסיום נאמר כי "מחוז ש"י באמצעות היחידה המרכזית תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות, נגד מחוללי פשיעה חמורה, עבירות אמל״ח, סמים ואלימות למען ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".