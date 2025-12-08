פרטים חדשים מהפרשה "חוצה גבולות" שנחשפה הבוקר (שני) - בהמשך למעצרם של עשרות החשודים בפרשיית הסוכן הסמוי שהופעל על המשטרה, כלל החשודים הובאו היום לבית משפט השלום בירושלים לדיון בעניינם, לבקשת היחידה החוקרת.
במהלך הדיון בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרם של 53 חשודים עד סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, בעניינו של חשוד אחד הורה בית המשפט על שחרורו בתנאים מגבילים, ולבקשת המשטרה הוגש עיכוב ביצוע לצורך בחינת המשך ההליכים המשפטיים.
בנוסף 3 חשודים נוספים שנעצרו הבוקר הועברו להמשך טיפול חקירתי בימ"ר מחוז חוף.
מהמשטרה נמסר כי "חקירת הפרשייה נמשכת ביחידה המרכזית של מחוז ש״י, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, תוך מיצוי כלל הכלים והאמצעים העומדים לרשות המשטרה, במטרה לבסס תשתית ראייתית מוצקה ולהביא את כלל המעורבים לדין".
בסיום נאמר כי "מחוז ש"י באמצעות היחידה המרכזית תמשיך לפעול בנחישות, ללא פשרות, נגד מחוללי פשיעה חמורה, עבירות אמל״ח, סמים ואלימות למען ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".
נזכיר כי במהלך הלילה האחרון פשטו בלשי ימ"ר ש"י יחד עם כוחות משטרה מכלל המחוזות, הכוללים מסתערבי ולוחמי מג"בו יחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר על עשרות יעדים בפריסה ארצית, כחלק מפרשיית סוכן סמוי רחבת היקף.
במשטרה ציינו כי "ייחודיות הפעלת הסוכן הינה בפרשיות חוצות מחוזות והפללת עבריינים שפועלים ומפעילים רשתות ארציות בתחום הסחר באמצעי לחימה וסמים. בעקבות ההפעלה בימ״ר מחוז ש״י בין המפללים הינם ראשי כנופיות בעיר חדרה שביצעו אירועי אלימות חמורים ופגעו בביטחון הציבור".
הסוכן, אזרח שפעל בזהות עבריינית, הופעל במשך כשנה וביצע מספר רב של עסקאות מפלילות בתחום אמצעי הלחימה והסמים, לצד איסוף ראיות משמעותיות בעבירות אלימות חמורות בינהם חטיפה ואירועי ירי.
במסגרת ההפעלה הופללו עשרות חשודים בכלל מחוזות משטרת ישראל, בהם גם חשודים שפעלו מתוך בתי כלא וניהלו רשתות עברייניות כלפי חוץ.
