פרשיית 'חוצה גבולות'

סוכן סמוי הפליל | המשטרה עצרה עשרות חשודים במבצע דרמטי

במשך שנה הופעל ביחידה המרכזית של מחוז ש״י סוכן סמוי וביצע 57 עסקאות של סחר באמצעי לחימה, סמים ומסמכים מזוייפים| המשטרה פועלת לעצור עשרות חשודים (חדשות)

המעצרים, לפנות בוקר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות (שני) פשטו בלשי ימ"ר ש"י יחד עם כוחות משטרה מכלל המחוזות, מסתערבי ולוחמי מג"בו של שירות בתי הסוהר על עשרות יעדים בפריסה ארצית, כחלק מפרשיית סוכן סמוי רחבת היקף.

במשטרה ציינו כי "ייחודיות הפעלת הסוכן הינה בפרשיות חוצות מחוזות והפללת עבריינים שפועלים ומפעילים רשתות ארציות בתחום הסחר באמצעי לחימה וסמים. בעקבות ההפעלה בימ״ר מחוז ש״י בין המפללים הינם ראשי כנופיות בעיר חדרה שביצעו אירועי אלימות חמורים ופגעו בביטחון הציבור".

מבצע המעצרים, לפנות בוקר (צילום: דוברות המשטרה)

הסוכן, אזרח שפעל בזהות עבריינית, הופעל במשך כשנה וביצע מספר רב של עסקאות מפלילות בתחום אמצעי הלחימה והסמים, לצד איסוף ראיות משמעותיות בעבירות אלימות חמורות בינהם חטיפה ואירועי ירי.

במסגרת ההפעלה הופללו עשרות חשודים בכלל מחוזות משטרת ישראל, בהם גם חשודים שפעלו מתוך בתי כלא וניהלו רשתות עברייניות כלפי חוץ.

מהמשטרה נמסר כי: "מדובר בפרשייה רחבת היקף עם השפעה ישירה על מפת הפשיעה הארצית. הפעילות עדיין בעיצומה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך".

