בזמן שטרגדיית ‘החצבת’ מתרחשת אך ורק ב"חצר האחורית" של המגזר החרדי, עולה החשש כי משרד הבריאות עדיין לא לוקח את הציבור החרדי ברצינות. כל עוד האסון מתרכז רק בקהילות החרדיות, בל נמתין שראש הממשלה יצא בהצהרות דרמטיות, כבישים לא יחסמו, ולא יוכרז עוצר, גם לא פרומיל ממה שהיה כאן בעידן הקורונה.

בישראל מה שהיה הוא שיהיה, המשק עובד?! החיים עצמם יכולים לחכות.

במילים אחרות, היעדר ההתפרצות במגזר הכללי מאפשר למדינה להמשיך בשאננות מסוכנת. זוהי תחושה של אפליה בריאותית חמורה, והחצבת אינה מבדילה בין אדם לאדם.

הנתונים המדממים מדברים בעד עצמם: מאז תחילת התפרצות החצבת באפריל 2025, נפטרו שמונה תינוקות ופעוטות שלא חוסנו, כולם בני המגזר החרדי. מקרי מוות אלה התרכזו כולם בשכונות וערים חרדיות. הקורבנות, כולם מתחת לגיל שנתיים וחצי, נפטרו לאחר סיבוכים קשים של המחלה. גורמי רפואה מעריכים כי ניתן היה למנוע את כל שמונת מקרי המוות אם אותם פעוטות היו מחוסנים.

התחלואה הקשה ממשיכה להשתולל בערים החרדיות, המוגדרות כרגע כ"אזורי התפרצות" עיקריים, ובהם ירושלים בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. שעה ששיעור אי ההתחסנות עומד על 48% מהנוער החרדי. עשרות ילדים ותינוקות חולי חצבת מאושפזים כיום בטיפול נמרץ, כולם חרדים, כולם לא מחוסנים.

כסף נשפך על קמפיינים, במקום חיזוק השטח

במקום לחזק באופן אגרסיבי את מערך הבריאות הציבורי, יותר שעות פעילות בטיפות חלב, נקודות חיסונים זמינות, תמימות דעים בין הקופות מאיזה גיל ניתן להתחסן ועוד, או בכלל לצאת לשטח ולבדוק.

משרד הבריאות מפזר כספים על קמפיינים נקודתיים. המשרד שילם לעמותות חרדיות בירושלים ובבית שמש כ-180 אלף ש"ח, בפטור ממכרז, על הסברה ועידוד התחסנות, זאת למרות שהוא מחזיק במערך מסועף של הסברה, קופות חולים וטיפות חלב.

המשרד אף הודיע כי הוא "בוחן את היכולת לפעול נגד מפיצי פייק ניוז" באמצעים משפטיים או משמעתיים, במיוחד אם מדובר באנשים ממערכת הבריאות. אך בפועל עד כעת לא נעשה כלום בנידון. שעות קבלת החיסון הן צפופות, ישנה אי התאמה משוועת בין קופות החולים מאיזה גיל ניתן לקבל חיסון, ובפרט נקיטת אמצעי אכיפה מינימליים נגד סרבני חיסון. ויד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה.

היעדר דוחות החצבת

עוד דבר מקומם לא פחות הוא שדווקא בשיא גל התחלואה, משרד הבריאות הפסיק לפרסם נתונים מספריים על היקף הנדבקים.

מזה כחצי שנה, (עד למועד כתיבת שורות אלו) לא מתפרסמים יותר דוחות שבועיים של המחלקה לאפידמיולוגיה, שהכילו מידע על מקרים חדשים של מחלות זיהומיות. בנוסף, דוחות המידע המקיפים לציבור של מערך "מודיעין בריאות" הפסיקו אף הם להתפרסם במתכונת הקיימת.

בישראל היום פורסם כי פרופ' חגי לוין, יו"ר ארגון רופאי בריאות הציבור, הדגיש כי נתונים אמינים ובזמן אמת הם קריטיים להתמודדות עם מגיפות. ומשרד הבריאות מסר בתגובה כי דוחות אלו, המיועדים לצוותים רפואיים, עוברים "התאמות" עקב שינויים טכנולוגיים, אך כלל המידע לציבור מתפרסם בשקיפות על ידי דוברות המשרד.

היכן הצעדים האגרסיביים המכריעים? המשרד אמנם קרא להורים להקדים את מנת החיסון הראשונה לגיל חצי שנה, אך פעולה זו מתבצעת במקביל לכישלון המערכתי להתמודד עם שתי תופעות מרכזיות: הפייק ניוז בקהילות וכן הימנעות מטיפול במוסדות רפואיים מוכרים.

תגובת משרד הבריאות לעיתון הארץ בעניין:

"משרד הבריאות פועל למיגור התפרצות החצבת דרך קופות חולים, טיפות חלב והרשויות המקומיות, ומשתף פעולה עם גורמים קהילתיים כדי להנגיש חיסונים לאוכלוסיות עם שיעורי התחסנות נמוכים. ההתקשרויות החיצוניות מוגבלות בזמן ובתקציב, ונועדו להשלים את הפעילות המשרדית באמצעות התאמת מסרים ותרבותיים. לפי המשרד, ניסיון דומה ב-2018 הוכיח את הצלחת הגישה, ובשבועות האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בהיענות להתחסנות".