לאחר שבקבוצת ווטסאפ במגזר החרדי נטען כי החיפושים אחרי הנעדר החרדי אליהו אבא שאול בנחל הירקון הופסקו, במשטרה פרסמו הערב (מוצאי שבת) הכחשה חריפה.

בהודעת המשטרה נכתב: "הודעת הכחשה לפרסום פייק, שקרי ומטעה בקבוצות הוואטסאפ, באשר לאירוע נעדר ופעילות משטרת מרחב דן המתקיימת גם בשעות אלו".

"מנהלי הקבוצה אינם נצמדו להודעות הרשמיות והמדויקות של דוברות המשטרה ופרסמו מידע שגוי ומטעה החוטא לאמת" הוסיפו.

"בניגוד לפרסומים שגויים בשעה זו בקבוצות הוואטסאפ, נבהיר כי על פי העובדות, כפי שפורטו בהודעות הרשמיות מטעם דוברות המשטרה, ביום חמישי בערב, נמצאו פירטי לבוש של הנעדר בסמוך לנחל הירקון, מכיוון רח' רוקח ברמת גן, הממצאים נאספו על ידי גורמי המשטרה".

עוד ציינו במשטרה: "נבהיר כי בניגוד לפרסום השגוי, העומד בסתירה להודעות דוברות המשטרה, הרי שהחיפושים ממשיכים גם בשעות אלו. אנו מצפים מכלי התקשורת להמשיך ולהקפיד על בדיקת העובדות בכדי למנוע הטעיית הציבור".

כזכור, במשטרה הודיעו הערב כי הם ממשיכים במאמצים נרחבים לאיתורו של הנעדר אליהו אבא שאול (19) מבני ברק. החיפושים החלו באור ליום חמישי האחרון, בשעה 01:30 כאשר התקבל דיווח מהוריו של הנעדר, כי יצא ביום ד' בשעות הערב מביתו ברח' יהודה הנשיא בבני ברק ומאז אבדו עקבותיו.

שוטרי מרחב דן ותחנת בני ברק- רמת גן, בשילוב מתנדבים וגורמים חבירים פועלים מאז בחיפושים תוך פרסום באמצעי תקשורת, יחד עשרות שוטרים, מתנדבים, כיתות כוננות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בסיוע כוחות חבירים.

בליל שישי, באמצע החיפושים, התקבל דיווח כי אותרו בגדיו לצד האופניים החשמליים, סמוך לנחל הירקון, מכיוון רח' רוקח ברמת גן.

החיפושים נמשכו גם היום והערב, במטרה לאתרו בהקדם. בנוסף, המשטרה מעניקה מענה לקריאות הציבור במוקד 100, הנוגעות לדיווחים אפשריים על הנעדר.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתורו. כל היודע דבר על מקום הימצאו או כל פרט העשוי לסייע, מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. המשטרה מדגישה לציבור כי חל איסור להיכנס לנחל למעט הגורמים המוסמכים לכך עם הציוד הנדרש".