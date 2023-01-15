מגפת החצבת ממשיכה לפגוע בחרדים ויו"ר איגוד רופאי בריאות מגיב על עלוני ההפחדה | מאיזה גיל מחסנים והאם זה מסוכן | המשמעות הדרמטית של נאום נתניהו באו"ם והאם זה טוב ליהודים | האם ההתעקשות של בן גביר תפגע בחטופים? | הסיכוי שתפרוץ מחדש המלחמה מול איראן | פנינת הדף היומי שתכניס אתכם לאווירה (דבר ראשון)
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, חושף בריאיון מקיף את המציאות כפי שכנראה לא הכרנו • הלוביסטים, קשרי הון שילטון ולמי יש אינטרס שלא יורידו את המס על השתיה המתוקה? • הרכיב החיוני שהילדים שלנו לא מקבלים בגלל בעלי האינטרסים • והסיפור העצוב עם האבא שנאלץ לכרות את רגלו • צפו בריאיון (הכלכלית)
הזן החדש המאיים על העולם; חוסר היכולת לעצור את ההתפשטות בישראל; העליה בילדים מאושפזים; ההגבלות והתנהלות הממשלה • יו"ר ארגון רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (ארץ)