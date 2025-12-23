סגן ראש שירות הביטחון הכללי, ש', הודיע הערב (שלישי) על פרישתו מהארגון לאחר שלושה עשורים בשורה הראשונה של הביטחון הישראלי. בעוד שבהודעה הרשמית נמסר כי הפרישה נעשתה בתיאום ובהערכה הדדית, נודע כי מאחורי הקלעים התחולל עימות חריף בין ש' לבין ראש השירות, דוד זיני, שהוביל לפיצוץ הבלתי נמנע.

הסכם היציבות שהפך לעימות חזיתי

ש' נחשב לאחד הקצינים המוערכים והמנוסים בשב"כ. ביוני האחרון, עם התפטרותו של רונן בר על רקע מחדל ה-7 באוקטובר, מונה ש' לממלא מקום ראש השירות וניווט את הארגון באחת התקופות הסוערות בתולדותיו. עם כניסתו של דוד זיני לתפקיד ראש השירות הקבוע, סיכמו השניים כי ש' יישאר בתפקיד הסגן "עד שהשירות יתייצב".

אלא שהיציבות המיוחלת לא הגיעה. מקורות המעורבים בפרטים מצביעים על שורה של מחלוקות מקצועיות וערכיות קשות שהתעוררו בין השניים בתקופה האחרונה, וערערו את מערכת היחסים בצמרת הארגון.

במרכז העימות עומדים שני אירועים דרמטיים:

ההתנגדות המבצעית: ש' הביע התנגדות נחרצת לתקיפה הישראלית בדוחא, מהלך שבוצע למרות אזהרותיו המקצועיות.

הדיווח לבג"ץ: בצעד חריג ביותר, דיווח ש' לבג"ץ על פגישות שקיים ראש השירות זיני עם איש השב"כ החשוד בפרשת ההדלפות המדיניות.

דיווח זה נתפס בסביבת ראש השירות כחציית קו אדום ושבירת אמון אישית ומקצועית.

"אובדן של זיכרון ארגוני יקר"

בהודעה הרשמית של השב"כ נאמר כי זיני "קיבל את בקשתו של סגנו לסיים את תפקידו בתקופה הקרובה" והביע הערכה גדולה על פועלו במגוון תפקידי שטח ומטה.

עם זאת, גורמים במערכת הביטחון מזהירים כי עזיבתו של ש' מהווה אובדן משמעותי של "זיכרון ארגוני" וניסיון מבצעי רב-שנים, דווקא בעת שבה הארגון מנסה להשתקם ולבנות את עצמו מחדש.