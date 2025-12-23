אירוע חמור: שר בכיר שיתף מידע רגיש מהטלפון האישי למאות אנשים

אירוע חמור התרחש אתמול (שני) בזמן ישיבת הממשלה, כאשר שר הכלכלה, ניר ברקת, פתח שיחה רגישה מהנייד שלו בקומת הממשלה לקבוצת ווטסאפ בהשתתפות מאות אנשים. במשך דקות ארוכות, שיחות פנימיות ומידע אישי שודרו בשידור חי ללא ידיעת הדוברים. בלשכת השר טוענים כי "מדובר בפייק ניוז. האירוע המתואר לא היה ולא נברא".

על פי הדיווח בחדשות 14, השר לחץ בטעות ככל הנראה על כפתור ההצטרפות לשיחה קולית בתוך קבוצת ווטסאפ פתוחה ופומבית, המונה מאות משתתפים. מרגע הלחיצה, המיקרופון במכשירו נותר פתוח והחל לשדר את הנעשה סביבו.

המאזינים בקבוצה נחשפו לשיחה שניהל ברקת עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שעסקה בנושאים ביטחוניים, וכן לשיחות שניהל עם עוזריו ויועציו אודות פגישות עם עסקנים שונים.

השידור הבלתי מכוון נמשך לא פחות מ-40 דקות. במהלך הזמן הזה, נשמע השר כשהוא מספר דברים שאירעו בתוך ישיבת הממשלה. חלק מתוך כ-750 החברים בקבוצה האזינו לדברים בזמן אמת, וכמה מהם אף הקליטו את השיחה הרגישה.

למרבה המזל, העובדה שהטלפון נשאר מחוץ לחדר הישיבות הסגור מנעה תרחיש קיצון, שבו דיוני ישיבת הממשלה עצמם היו משודרים בשידור חי למאות האנשים בקבוצה.