כיכר השבת
היום ה-65 לעדותו

במהלך הדיון המשפטי: רה"מ נתניהו יצא לשיחת זום; לאילו שיחות? | אלו הפרטים 

במהלך משפט נתניהו, ראש הממשלה יצא מהדיונים כדי להשתתף בשיחות זום חשובות שתוכננו לזמן המשפט לפני תקופה ארוכה | אלו פרטי השיחות אותן ראש הממשלה קיים (חדשות בארץ)

נתניהו בשיחת זום היום מבית המשפט (צילום: דוברות רה"מ)

ראש הממשלה השתתף היום (שלישי) בשיחת וידאו באמצעות אפליקציית זום, בתרגיל הפעלת מערך החירום של בית החולים ״זיו״ בצפת ובית החולים שדה האזרחי של ״שיבא״.

ראש הממשלה קיים דיון יחד עם שר הבריאות חיים כץ, בהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, מנהל ביה"ח זיו, פרופ׳ סלמאן זרקא, בכירי ביה"ח זיו ובכירי פיקוד העורף האמונים על תכנון וביצוע התרגיל.

לאחר מכן, קיים ראש הממשלה שיחה בנושא בתי חולים שדה עם מנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס.

בדיונים סקרו בפני ראש הממשלה את יכולות בתי החולים-שדה האזרחיים ״זיו״ ו״שיבא״ לטיפול באירועי חירום לאומיים, הכוללים מתאר של מאות פצועים והרס תשתיות.

מדובר ביום העדות ה-65 של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, כאשר מי שחקרה אותו היום היא הפרקליטה בתיק 4000, יהודית תירוש, התיק בו נתניהו נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

נתניהו סיפר לשופטים כבר בפתח הדיון, כי יש היום תרגיל גדול של פריסת בתי חולים שדה בצפון נגד התקפת טילים, "התרגיל האחרון", אמר ראש הממשלה לשופטים, "נערך לפני 15 שנים. אני מבקש בשעה 11:00 לעשות הפסקה של חצי שעה שבה אני אשתתף בתרגיל בטלפון ובזום".

כיכר השבת
