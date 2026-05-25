אירוע אנטישמי חמור ומדאיג התרחש במהלך סוף השבוע ברובע קווינס שבניו יורק, כאשר אלמוני בעל חזות מוסלמית השחית בצורה קשה וברוטאלית חנות בייגל כשרה פופולרית בבעלות ישראלית.

המעשה כולו, אשר תועד לפרטי פרטים במצלמות האבטחה, עורר סערה רבה ומטופל על ידי משטרת ניו יורק כפשע שנאה. מדובר בעליית מדרגה נוספת בשרשרת של תקריות אנטישמיות המכות בעיר ניו יורק בתקופה האחרונה, אשר גורמות לתחושת חוסר ביטחון קשה בקרב התושבים היהודים.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, האירוע התרחש בסביבות השעה 01:00 בלילה של יום שישי האחרון, בלב שכונת ג'מייקה אסטייטס שבקווינס. היעד לתקיפה היה חנות בייגלס מוכרת מאוד המשרתת את הקהילה היהודית והישראלית באזור, ואשר על חזית המבנה שלה מתנוסס בגאון דגל ישראל.

על פי התיעוד שפורסם על ידי נציגי הקהילה היהודית הבוכרית באינסטגרם, החשוד הגיע למקום והחל להשתולל במשך קרוב לחמש דקות רצופות, כשהוא מטיח בעוצמה עציצים, כסאות ושולחנות שהוצבו מחוץ לעסק אל עבר המבנה, תוך שהוא צועק ומפגין זעם רב. לאחר מסע ההרס, נמלט החשוד מהזירה לפני הגעת כוחות המשטרה.

התגובות בקהילה היהודית לא איחרו לבוא, והן מבטאות תסכול עמוק מהמצב הביטחוני בעיר. משה שפרן, מורה בבית ספר תיכון בקווינס ונשיא איגוד המורים היהודים המאוחדים, הגדיר את האירוע כחלק מדפוס פעולה מדאיג של התנכלויות בלתי פוסקות נגד הקהילה היהודית ברובע, אשר נמשכות למרות עצרות מחאה והצהרות פומביות של אנשי ציבור.

שפרן אף הפנה קריאה דחופה, לפי הדיווח, לראש עיריית ניו יורק, זהוראן ממדאני, בדרישה לתגבר באופן מיידי את נוכחות כוחות המשטרה סביב בתי כנסת, מוסדות חינוך ובתי עסק יהודיים, והדגיש כי לתושבים היהודים מגיע לחוש ביטחון מלא בעירם.

התחושות הקשות הללו מקבלות משנה תוקף גם בקרב הדור הצעיר בשכונה. סטודנטית יהודייה בת 18, שביקשה להישאר בעילום שם, סיפרה בדיווח כי התיעוד של הגבר הזועם המשחית את המקום ומטיח שולחנות היה מבהיל, אך לדבריה היא כבר אינה מופתעת מהמצב.

היא שיתפה בצער כי העלייה באירועים האנטישמיים ובגילויי הטרור נגד יהודים גורמת לכך שהיא וחברותיה אינן מרגישות עוד בטוחות לצעוד לבדן ברחובות השכונה בשעות הערב. יחד עם זאת, רשויות החוק הבהירו כי באירוע הספציפי הזה לא היו נפגעים בנפש, והיקף הנזק המדויק לרכוש נמצא עדיין בבדיקה.