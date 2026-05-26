צלחת בלם שבורה, צמיגים כפולים שחוקים ומתפוררים, מערכת בטיחות של "דלת מוטרדת" מושבתת, מראות מנופצות, כיסאות ישיבה שבורים או חסרים וחוסר מוחלט במטף כיבוי אש – זהו המפרט המכני המזעזע שהתגלה באוטובוסים שנבלמו על ידי שוטרים במהלך נסיעה בדרום הארץ.

בדיקת הפתע המקיפה שנערכה לאוטובוסים על ידי המשטרה חשפה ליקויי בטיחות קטסטרופליים, המוגדרים כמסכני חיים באופן מיידי, אשר עלולים היו להפוך כל נסיעה שגרתית של נוסעים ותלמידים לאירוע קטלני בכביש.

הממצאים הקשים הללו, כך מסרה המשטרה היום (שלישי), נחשפו במהלך פעילות אכיפה ממוקדת ויזומה של יחידת רכב כבד באגף התנועה – היחידה מסוגה בישראל – אשר פעלה בשיתוף פעולה עם שוטרי משטרת עיירות. הפעילות הוגדרה מראש נגד עבירות תנועה מסכנות חיים של נהגי רכבים כבדים, ובתוכם נהגי הסעות תלמידים. במהלך המבצע, התפרסו השוטרים על ציר כביש 31 שבדרום, עורק תחבורה מרכזי ורווי תנועה, ועיכבו מספר אוטובוסים לבדיקות תקינות קפדניות בשטח.

ככל שהתרחבה הפעילות, התבררו ממדי המחדל בקווי ההסעות. שוטרי היחידה איתרו בכביש 31 לא פחות משמונה אוטובוסים שונים שנעו עם ליקויי בטיחות חמורים. הנתון המקומם והמדאיג ביותר שעלה מן הבדיקות הוא ששישה מתוך שמונת האוטובוסים שנמצאו פסולים לחלוטין לתנועה, שימשו באותה עת בפועל להסעת תלמידים לבתי הספר ובחזרה. בכלל כלי הרכב שנבדקו חזרו על עצמם הליקויים הקשים במערכות הבלימה, בצמיגים ובאמצעי החירום, דבר המעיד על הזנחה בטיחותית חמורה.

מתנקש פרוותי: כלב ירה ופצע אישה בתחנת דלק אריה רוזן | 14:47

נוכח הסכנה המיידית לשלומם של הילדים ושל שאר משתמשי הדרך, שוטרי אגף התנועה פעלו בנחישות, השביתו את שמונת האוטובוסים והורידו אותם מהכביש באופן מיידי. במקביל להשבתת כלי הרכב, ניתנו לנהגים דוחות בגין אי-תקינות על סך 1,000 שקלים לכל אוטובוס. במשטרת ישראל מדגישים כי בטיחות הילדים אינה המלצה אלא חובה חוקית ומוסרית שאין לגביה פשרות, וכי האחריות להסעת תלמידים בבטחה מוטלת באופן שווה על הנהג, על בעל הרכב ועל חברת ההסעות כאחד.

המבצע המדובר נערך במסגרת המלחמה העיקשת ומחוסרת הפשרות לבלימת הקטל בכבישים, ומהווה חלק ממבצע משותף נרחב של אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד) תחת הכותרת "מחויבים לחיים".

מדובר בתוכנית לאומית משולבת שבמסגרתה נוספו ניידות תנועה רבות הפועלות באופן מוגבר בכל רחבי הארץ. במשטרה מבהירים כי ימשיכו לפעול באפס סובלנות נגד רכבי הסעות עם ליקויים מסכני חיים, וקוראים לציבור ההורים לגלות ערנות מוגברת ולדווח מיד למוקד 100 על כל רכב הסעות הנע בצורה מסוכנת או עם ליקויי בטיחות גלויים לעין.

"משטרת ישראל קוראת לציבור ההורים לגלות ערנות ולדווח על רכבי הסעות הנעים בצורה מסוכנת או עם ליקויי בטיחות נראים לעין", נמסר היום מהמשטרה. "אגף התנועה של משטרת ישראל יפעל באפס סובלנות נגד רכבי הסעות עם ליקויים מסכני חיים וימשיך בפעילות אכיפה יזומה ונחושה לאיתור והורדת רכבים מסוכנים מהכביש".

המשטרה קראה לנהגי רכבים כבדים ורכבי הסעות לזכור כי האחריות להסעת תלמידים בבטחה מוטלת על הנהג, בעל הרכב וחברת ההסעות כאחד. כמו כן שצמיגים שחוקים, בלמים לא תקינים, דלתות פגומות או ליקויים במערכות הבטיחות – כולם ליקויי בטיחות מסכני חיים.