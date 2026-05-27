טרגדיה קשה התרחשה הבוקר (רביעי ) בשדרות בן גוריון בירושלים, כאשר גבר כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מרכב חולף. צעיר נוסף בן 25 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים שערי צדק.

על פי הדיווחים הראשוניים, השניים עצרו בצד הכביש בעקבות תקלה ברכבם, כאשר רכב חולף פגע בהם בעוצמה. התאונה התרחשה בשעה 06:55, וכוחות גדולים של הצלה ומשטרה הוזעקו לזירה.

פראמדיקים במד"א דניאל לוי ונדב טייב תיארו את הסצנה הקשה: "כשהגענו לזירה הבחנו בגבר כבן 30 כשהוא שוכב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית ולצידו צעיר בן 25 בהכרה שסבל מחבלות בראש ובגפיים".

על פי דברי הפראמדיקים, הנוכחים במקום מסרו כי השניים ככל הנראה עצרו בצד בעקבות תקלה ברכב ונפגעו מרכב חולף. "הגבר שסבל מחבלה רב מערכתית היה ללא סימני חיים כלל ונאלצנו לקבוע את מותו במקום", הוסיפו הפראמדיקים.

הצעיר השני, בן 25, קיבל טיפול רפואי מצוותי מד"א בזירה ופונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני. הוא סבל מחבלות בראש ובגפיים, אך היה בהכרה במהלך הפינוי. כמו כן, צעיר נוסף פונה במצב קל.

מדוברות המשטרה נמסר כי מדובר בתאונת דרכים קטלנית בסמוך לכביש 1 בציר ממחלף מוצא לכיוון גינות סחרוב למזרח, במעורבות שני כלי רכב. בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו לזירה לחקירת נסיבות התאונה.

כתוצאה מהתאונה נוצרו שיבושי תנועה כבדים באזור. השוטרים כיוונו את התנועה לכביש 9, והמשטרה המליצה לנהגים לבחור בדרכים חלופיות להיכנס לירושלים.