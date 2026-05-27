כיכר השבת
הקטל בכבישים

טרגדיה בירושלים: נהג ירד לרגע לתקן תקלה ברכבו – ונהרג מפגיעת רכב חולף

שני גברים נפגעו מרכב חולף לאחר שעצרו בצד הכביש עקב תקלה ברכב • גבר כבן 30 נקבע מותו במקום וצעיר בן 25 פונה במצב בינוני לשערי צדק | המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה (בארץ)

זירת התאונה הקטלנית, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

טרגדיה קשה התרחשה הבוקר (רביעי ) בשדרות בן גוריון בירושלים, כאשר גבר כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מרכב חולף. צעיר נוסף בן 25 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים שערי צדק.

על פי הדיווחים הראשוניים, השניים עצרו בצד הכביש בעקבות תקלה ברכבם, כאשר רכב חולף פגע בהם בעוצמה. התאונה התרחשה בשעה 06:55, וכוחות גדולים של הצלה ו הוזעקו לזירה.

פראמדיקים במד"א דניאל לוי ונדב טייב תיארו את הסצנה הקשה: "כשהגענו לזירה הבחנו בגבר כבן 30 כשהוא שוכב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית ולצידו צעיר בן 25 בהכרה שסבל מחבלות בראש ובגפיים".

על פי דברי הפראמדיקים, הנוכחים במקום מסרו כי השניים ככל הנראה עצרו בצד בעקבות תקלה ברכב ונפגעו מרכב חולף. "הגבר שסבל מחבלה רב מערכתית היה ללא סימני חיים כלל ונאלצנו לקבוע את מותו במקום", הוסיפו הפראמדיקים.

הצעיר השני, בן 25, קיבל טיפול רפואי מצוותי מד"א בזירה ופונה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני. הוא סבל מחבלות בראש ובגפיים, אך היה בהכרה במהלך הפינוי. כמו כן, צעיר נוסף פונה במצב קל.

מדוברות המשטרה נמסר כי מדובר ב קטלנית בסמוך לכביש 1 בציר ממחלף מוצא לכיוון גינות סחרוב למזרח, במעורבות שני כלי רכב. בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו לזירה לחקירת נסיבות התאונה.

כתוצאה מהתאונה נוצרו שיבושי תנועה כבדים באזור. השוטרים כיוונו את התנועה לכביש 9, והמשטרה המליצה לנהגים לבחור בדרכים חלופיות להיכנס לירושלים.

משטרהתאונהאיחוד הצלהמד"אתאונת דרכיםהקטל בכבישים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר