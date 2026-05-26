כיכר השבת
הסתתר ברמאללה תחת זהות בדויה

תיעוד דרמטי: כך לוחמי הימ"מ שלפו מהמיטה מבוקש ברצח | צפו 

חשוד ברצח תושב רהט נעצר בפשיטה דרמטית ברמאללה • הסתתר תחת זהות בדויה לאחר שנמלט לשטחי יהודה ושומרון | התיעוד המלא מהמעצר (משטרה)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובורת המשטרה

בפעילות מבצעית ייחודית שבוצעה אמש (שני), עצרו לוחמי הימ"מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור, מבוקש החשוד ברצח תושב רהט שאירע בחודש יוני השנה.

החשוד, שנמלט לשטחי יהודה ושומרון מיד לאחר ביצוע הרצח, הסתתר במשך תקופה ארוכה תחת זהות בדויה בניסיון להימלט מרשויות החוק.

על פי החשד, לאחר שביצע את מעשה הרצח ברהט, נמלט החשוד לשטחי יהודה ושומרון והתחיל לפעול תחת זהות מזויפת. במהלך תקופת המנוסה, התנהל החשוד באזור תוך שהוא משתמש בשם בדוי ומנסה למחוק את עקבותיו מפני .

לאחר פעילות חקירתית ומודיעינית ממושכת שניהלה המשטרה, הבשילו התנאים למעצרו של החשוד. הפעילות המבצעית התמקדה בעיר רמאללה שבגזרת חטיבת בנימין, שם אותר מקום מסתורו של המבוקש.

לוחמי הימ"מ, שפעלו באופן סמוי וממוקד, הגיעו למבנה בו הסתתר החשוד ופשטו על המקום בשעות הלילה. הלוחמים הפתיעו את החשוד בזמן שישן במיטתו, שלפו אותו למעצר וביצעו את הפעולה ללא נפגעים לכוחותינו.

החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה בימ"ר נגב של מחוז דרום במשטרת ישראל, שם ימשיך להיחקר בחשד לביצוע מעשה הרצח ברהט. גורמים במשטרה מסרו כי מדובר בפעילות משמעותית שמדגימה את היכולת להגיע לכל מבוקש, גם אם ינסה להסתתר תחת זהות בדויה.

מהמשטרה נמסר: "פעילות זו מצטרפת לשורת פעילויות ממוקדות של משטרת ישראל ויחידותיה המיוחדות, ובראשן הימ"מ, במאבק בטרור ובפשיעה החמורה. במשטרה הדגישו כי גם מי שינסה להימלט, להסתתר או לפעול תחת זהות בדויה - ייתפס ויובא לדין".

משטרהרצחימ"מ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר