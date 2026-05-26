תיעוד דרמטי: כך לוחמי הימ"מ שלפו מהמיטה מבוקש ברצח | צפו 

בפעילות מבצעית ייחודית שבוצעה אמש (שני), עצרו לוחמי הימ"מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור, מבוקש החשוד ברצח תושב רהט שאירע בחודש יוני השנה.

החשוד, שנמלט לשטחי יהודה ושומרון מיד לאחר ביצוע הרצח, הסתתר במשך תקופה ארוכה תחת זהות בדויה בניסיון להימלט מרשויות החוק.

על פי החשד, לאחר שביצע את מעשה הרצח ברהט, נמלט החשוד לשטחי יהודה ושומרון והתחיל לפעול תחת זהות מזויפת. במהלך תקופת המנוסה, התנהל החשוד באזור תוך שהוא משתמש בשם בדוי ומנסה למחוק את עקבותיו מפני כוחות הביטחון.

לאחר פעילות חקירתית ומודיעינית ממושכת שניהלה המשטרה, הבשילו התנאים למעצרו של החשוד. הפעילות המבצעית התמקדה בעיר רמאללה שבגזרת חטיבת בנימין, שם אותר מקום מסתורו של המבוקש.

לוחמי הימ"מ, שפעלו באופן סמוי וממוקד, הגיעו למבנה בו הסתתר החשוד ופשטו על המקום בשעות הלילה. הלוחמים הפתיעו את החשוד בזמן שישן במיטתו, שלפו אותו למעצר וביצעו את הפעולה ללא נפגעים לכוחותינו.

החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה בימ"ר נגב של מחוז דרום במשטרת ישראל, שם ימשיך להיחקר בחשד לביצוע מעשה הרצח ברהט. גורמים במשטרה מסרו כי מדובר בפעילות משמעותית שמדגימה את היכולת להגיע לכל מבוקש, גם אם ינסה להסתתר תחת זהות בדויה.

מהמשטרה נמסר: "פעילות זו מצטרפת לשורת פעילויות ממוקדות של משטרת ישראל ויחידותיה המיוחדות, ובראשן הימ"מ, במאבק בטרור ובפשיעה החמורה. במשטרה הדגישו כי גם מי שינסה להימלט, להסתתר או לפעול תחת זהות בדויה - ייתפס ויובא לדין".