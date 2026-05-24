בין הרהיטים הישנים: זה מה שהמתין ללוחמים במשאית ה"אלטע זאכן"

רגעי המעצר - צילום: דוברות המשטרה רגעי המעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:16

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול ביצעו בימים האחרונים שורה של פעילויות אכיפה ממוקדות, אשר הובילו למעצרם של תושבי שטחים ללא אישורי שהייה, לצד אזרחים ישראלים החשודים בהעסקתם, הסעתם והלנתם.

המבצע המורכב, שנועד לצמצם את תופעת השוהים הבלתי חוקיים (שב"חים) מתוך שיקולי ביטחון הציבור, הגיע לשיאו עם חשיפת מקומות מסתור מאולתרים בתוך בתי עסק, הגשת כתבי אישום מהירים והוצאת צווי סגירה מנהליים למקומות שבהם הועסקו העובדים בניגוד לחוק. אחד האירועים המרכזיים, כך מסרה היום (ראשון) המשטרה, התרחש בעיר שפרעם, שם פשטו לוחמי מג"ב צפון על בית עסק המשמש לפירוק עופות. במהלך הסריקות במקום, גילו הלוחמים ארבעה תושבי ג'נין שנכנסו לישראל ללא האישורים הנדרשים. שניים מהם ניסו לחמוק מהשוטרים והסתתרו במצב קיצוני בתוך מקפיא תעשייתי במקום. השב"חים ובעל העסק נעצרו מיד ונלקחו לחקירה. בעקבות הממצאים החמורים, הפעיל מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, את סמכותו וחתם על צו סגירה מנהלי המורה על נעילת העסק למשך 30 ימים רצופים, וזאת כחלק מההחמרה במדיניות נגד עסקים המשתפים פעולה עם עבירות אלו.

( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע נוסף נרשם על כביש 85, בסמוך למחלף בענה, שם עצרו השוטרים לבדיקה רכב מסחרי שעסק ברוכלות מסוג "אלטע זאכן". בתוך הרכב איתרו הכוחות תושב קלקיליה השוהה בישראל שלא כחוק.

נהג הרכב, תושב טירה בן 26 שהסיע והעסיק אותו, נעצר במקום ומעצרו הוביל להגשת כתב אישום רשמי בגין הסעה והעסקת שב"ח. במקביל, בפעילות שנערכה ביישוב דיר אל אסד, איתרו השוטרים בדירת מגורים שני תושבי שטחים מאזור שכם ללא אישורים. בעל הדירה, תושב המקום בן 28, נעצר והוגש נגדו כתב אישום בגין הלנת תושבי שטחים.

( צילום: דוברות המשטרה )

בתיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה מתוך הפעילויות השונות, ניתן לראות את רגעיה הדרמטיים של אכיפת החוק בשטח. באחד הסרטונים מתועד שוטר המנהל שיחה קצרה עם חשוד מחוץ לרכב מסחרי בשעות הלילה, תחת אורות המהבהבים של הניידות, כשהוא מבהיר לו כי הוא מעוכב מאחר ואין ברשותו אישורי שהייה כדין.

תמונות נוספות מציגות את ארבעת החשודים שנעצרו בשפרעם כשהם כבולים באזיקים ומטושטשי פנים, וכן שוטר במדים כשהוא מדביק באופן רשמי את צו הסגירה המנהלי על גבי דלת הגלילה של העסק שנעלם בעקבות החלטת מפקד המחוז. במשטרת ישראל שבים ומדגישים כי המאבק במחוללי הפשיעה המסייעים לשהות שב"חים יימשך בכל האמצעים, תוך מיצוי מלא של הדין הפלילי והמנהלי נגד המעסיקים והמלינים.