אי שביעות רצון מטיפול רפואי בקופת חולים הובילה לאירוע איומים חריג ומבהיל, שהסתיים במעצרו של מטופל בשנות ה-40 לחייו.

האירוע החל כאשר החשוד, שלא היה שבע רצון מהשירות ומהטיפול הרפואי שקיבל במרפאה המקומית בטייבה, העיר הערבית במרכז הארץ, החליט ליצור קשר טלפוני ישיר עם הרופא המטפל שלו. במהלך שיחת הטלפון הטיח החשוד איומים ברופא ואמר לו באופן חד-משמעי: "תישאר במשרד, אני מגיע".

זמן קצר לאחר מכן מימש החשוד את האיום המילולי והגיע פיזית אל סניף קופת החולים כשהוא מצויד באקדח צעצוע הנחזה לנשק אמיתי לכל דבר ועניין. עם כניסתו למרפאה, פנה החשוד אל עמדת המזכירות הרפואית ואמר לנוכחות במקום בטון מאיים: "תגידו לרופא שיסדר את זה", תוך שהוא מעורר בהלה עצומה בקרב אנשי הצוות הרפואי והמטופלים ששהו במקום ולא יכלו לדעת כי מדובר בנשק דמה בלבד.

בעקבות המקרה המבהיל הוגשה תלונה דחופה למשטרה, ושוטרי התחנה במחוז מרכז פתחו מיד בחקירה נמרצת במטרה לאתר את החשוד ולמנוע פגיעה אפשרית בנפש. במסגרת החקירה, ביצעו השוטרים מגוון רחב של פעולות חקירה מתקדמות, אשר כללו שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים שסייעו באיכון החשוד ובהתחקות אחר מסלול תנועתו.

פעולות מהירות אלו בשטח נשאו פרי, והובילו כעבור זמן קצר לאיתורו ולמעצרו של החשוד, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו. החשוד נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, שם התחזק החשד המיוחס לו לגבי ביצוע איומים כלפי עובדי ציבור וצוות רפואי באמצעות חפץ הנחזה לנשק חם.

היום הובא החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה. בהתאם לממצאי החקירה שהוצגו בפני השופט וצורכי החקירה שעודם נדרשים, החליט בית המשפט להיעתר לבקשת המשטרה ולהאריך את מעצרו של החשוד. לצד הארכת המעצר, הורה בית המשפט לשלוח את החשוד לעריכת אבחון מקצועי על ידי גורמי רפואה מוסמכים כדי לעמוד על מצבו.

חקירת האירוע נמשכת במישור הפלילי במטרה לגבש נגד החשוד כתב אישום, כאשר במשטרה מדגישים כי ימשיכו לגלות אפס סובלנות ולפעול בנחישות וביד קשה נגד כל גילוי של אלימות, בריונות או איומים המופנים כלפי צוותים רפואיים העושים את מלאכתם במרפאות ובבתי החולים.