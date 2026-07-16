קרינה ארייב ( צילום: דובר צה"ל )

רגע מרגש ומלא משמעות התרחש אמש (רביעי) בביתה של קרינה ארייב, התצפיתנית ששוחררה מהשבי בעזה יחד םע חלק מחברותיה. ארייב קבעה מזוזה בפתח חדרה החדש, בליווי הרב דוד דרוק מארגון כיסופים.

המעמד המרגש מסמל את השיבה הביתה של ארייב לחיים הרגילים, אחרי 477 ימים קשים בשבי חמאס. התצפיתנית אחזה במזוזה והצמידה אותה אל משקוף הדלת בהתרגשות רבה, כשלצידה הרב דרוק שמלווה את משפחות החטופים והשבויים מאז אירועי שמחת תורה. עיתונאי ערוץ 14 יקי אדמקר, שיצא לאחרונה ב"מבצע מזוזה", פרסם תיעוד מרגש מרגעי קביעת המזוזה, וכתב לשורדת השבי "שכוייח".

בעת קביעת המזוזה ( צילום: כיסופים )

ארייב שיתפה לאחרונה במפגש שנערך על ידי ארגון 'קשר יהודי' בסיפור מלא אמונה ותעצומות נפש. "אני לא כועסת על אלוקים, אבל אני צועקת אליו, כמו שצועקים אל אבא", מסרה במילים חודרות לב. "אני מדברת אליו כמו אל אבא ולפעמים אני אומרת, אבא, למה סטירה כל כך כואבת".

היא תיארה כי בתנאים הבלתי נתפסים של רעב, פחד ואי-ודאות, מצאה נחמה בדיבור ישיר עם הקב"ה. "כל השבויים בעזה הרגישו באופן מוחשי שמירה אלוקית", ציינה. "אי אפשר היה לשרוד שם את התופת בלי אמונה מוחלטת באלוקים, ואי אפשר לצאת מהשבי בעזה בלי להרגיש בוודאות שאלוקים שמר עליך אישית והוציא אותך".

שמירת מצוות בשבי

אחד הרגעים המרגשים בסיפורה הוא ההחלטה הקבוצתית שלה ושל חברותיה לשמור על מצוות פסח, אפילו בתנאי השבי. "החלטנו לא לאכול חמץ", היא סיפרה, "ושבעה ימים אף אחת מאיתנו לא נגעה בפיתות, למרות הרעב".

לקראת חג הפסח השנה, ארייב פרסמה מסר לעם ישראל ובו ביקשה להשאיר כיסא ריק לחטופים בליל הסדר. "אני מבקשת מכם שבחג הזה תשאירו כיסא ריק לחטופים ואל תשכחו אותם", אמרה בסרטון שפרסמה. "עד שהם לא ישובו אף אחד מאיתנו לא יוכל להיות באמת חופשי".

ארייב גם שיתפה בסיפור גבורה פחות מפורסם מאותו בוקר שמחת תורה: כאשר המחבלים השליכו רימונים לתוך המיגונית במוצב נחל עוז, היא בגבורה הדפה את אחד הרימונים וזרקה אותו בחזרה לעבר המחבלים, ובכך הצילה את חייה ואת חיי חברותיה.

קביעת המזוזה אמש מסמלת עבור ארייב ומשפחתה את תחילת הפרק החדש - חזרה לחיים, לשגרה, ולתקווה. "קיבלתי את חיי חזרה", אמרה לאחרונה. "שרדתי בשביל משפחתי ובשביל חברותיי".