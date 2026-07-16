אירוע חמור ומדאיג התרחש בימים האחרונים, כאשר ילדה בת שבע וחצי, אשר סיימה זה עתה את לימודיה בכיתה א', נפגעה קשה כתוצאה ממגע עם חומר כימי מסוכן שנזל מתוך משחק "סקווישי" פופולרי.

המשחק, שנחשב ללהיט הקיץ הנוכחי בקרב ילדים רבים בישראל, חולק לילדה ולחבריה במהלך פעילות שגרתית בקייטנה. במהלך המשחק התמים, הצעצוע הגמיש התפוצץ במפתיע, והנוזל שהיה בתוכו נשפך ובא במגע ישיר עם עורה של הילדה, דבר שהוביל להתפתחותן של כוויות כימיות חמורות ושלפוחיות רחבות היקף על פני ידיה ורגליה.

עם החרפת המצב והופעת השלפוחיות המדאיגות, פינו אותה הוריה למחלקה לרפואה דחופה לילדים (חדר מיון) במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. עם קבלתה בחדר המיון, אובחנה הילדה באופן מיידי כסובלת מכוויות כימיות משולבות בדרגה 1 ו-2, המלוות בכאבים עזים ומשמעותיים ביותר.

בשל חומרת הפציעה הכימית, הוזמן למקום בדחיפות צוות יחידת הכוויות של בית החולים. לאחר קבלת טיפול ראשוני שכלל מתן משככי כאבים להרגעת הכאב העז, הועברה הילדה לטיפול מיוחד ביחידת הכוויות, שם ביצעו רופאי המחלקה לכירורגיה פלסטית הליך של הטריה תחת טשטוש, במסגרתו חוטאו הכוויות, נפתחו השלפוחיות בעדינות, והאזורים הפגועים נמרחו במשחות מיוחדות ונחבשו.

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אמה של הילדה שחזרה בדאגה את השלבים שהובילו לאשפוז, וסיפרה כי בתה חזרה מהקייטנה כשהיא מציגה סימנים אדומים בלבד על עורה. כאשר שאלו ההורים לפשר הסימנים, הבחינו בנצנצים על העור והילדה הסבירה כי מדובר בנוזל שיצא ממשחק הסקווישי שנפתח. ההורים הניחו בתחילה כי האודם הקל יחלוף במהרה, אך למחרת חלה החמרה משמעותית והאודם הפך חזק יותר, כשהוא משולב בסימנים לבנים שנראו רע מאוד. ביום השלישי, במקום שתישמר מגמת רגיעה, החלו להופיע שלפוחיות ענק על היד והרגל, ואז הבינה האם כי מדובר בחומר כימי פעיל שממשיך להזיק לעור ולפעול על גביו גם לאחר שכבר אינו נמצא עליו פיזית. בעקבות קריאת כתבה על מוצרים דומים שהוסרו מהמדפים באנגליה בשל חומרים רעילים, הבינו ההורים כי מדובר באירוע חירום רפואי ופנו למיון ילדים בהדסה.

האם ביקשה להדגיש כי הסקווישי הוא משחק מוכר וידוע מאוד בביתם, וכי בתה שיחקה בעשרות מוצרים מעין אלו בעבר, אשר חלקם אף התפוצצו מבלי לגרום לנזק כלשהו. היא הבהירה כי בניגוד למקרים אחרים שסוקרו בעבר בתקשורת, במקרה הנוכחי המשחק לא חומם במיקרוגל, ובנס גדול החומר לא הגיע לאזורים רגישים ואסטרטגיים כמו הפנים, העיניים ושאר איברים עדינים. עוד ציינה האם כי בבירור שערכה המשפחה התברר שהמשחק המדובר נרכש בחנות משחקים רשמית בישראל המוכרת ציוד לגנים ובתי ספר, ולא הוזמן באופן פרטי מחו"ל, דבר המעורר דאגה רבה בנוגע לפיקוח על אישורי היבוא של מוצרים אלו בארץ ועל המודעות של הגורמים האחראיים לנזקים הקשים.

ד"ר לאה סרנה כאהן, רופאה בכירה במלר"ד ילדים בהדסה עין כרם שטיפלה בילדה, הדגישה את החשיבות של מודעות מצד הורים ואנשי חינוך לסכנות הכימיות הללו. לדבריה, במקרה שבו חומר מתוך משחק בא במגע עם העור, יש להסירו מהעור באופן מיידי ולשטוף את המקום תחת מים זורמים במשך דקות ארוכות. היא הוסיפה והבהירה כי אם מופיעים סימנים של אודם מתמשך, כאב עז, שלפוחיות, פגיעה באזור נרחב או חדירה של החומר לעיניים, יש לפנות ללא כל שיהוי לחדר המיון לצורך קבלת טיפול רפואי מקצועי ומניעת נזקים עמוקים יותר.

ד"ר סתיו סרנה כאהן, מומחה בכירורגיה פלסטית ומנהל יחידת הכוויות בהדסה, ציין אף הוא כי המוצר הנפוץ מוכר לו היטב וכי גם בביתו משחקים הילדים במוצר דומה בעל מרקם ג'לי, אך זוהי הפעם הראשונה בה נתקל הצוות הרפואי בתופעה כה חמורה של כוויות כימיות בילדים כתוצאה ממגע עם החומר. הוא הביע תקווה כי הכוויות החמורות יותר שהופיעו על פני הגוף בדרגה 2 לא יותירו צלקות ארוכות טווח, וציין כי הצוות ימשיך לעקוב אחר מצבה במרפאת הכוויות. כעת, לאחר הטיפול המסור והרגיש של רופאי הדסה, מצבה של הילדה הוטב והיא כבר אינה סובלת מכאבים עזים, בעוד משפחתה קוראת לרשויות לבדוק את בטיחות המוצרים הללו ומזהירה הורים אחרים לגלות ערנות מוגברת גם כלפי משחקים שנראים תמימים לחלוטין.