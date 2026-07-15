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הלוחמים פתחו את תא המטען וזיהו מחבל שהיה בדרך לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי

שני שוהים בלתי חוקיים הוסתרו בתא מטען ברכב במעבר א-זעים • בדיקת פרטיהם העלתה כי אחד מהם דרוש לחקירת הביטחון בחשד לתכנון פיגוע | במקביל, שב"חים נוספים נתפסו במחסום המנהרות עם תעודות זהות מזויפות (משטרה)

צפו ברגע המעצר
צפו ברגע המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שני מעצרים דרמטיים של שוהים בלתי חוקיים התרחשו אמש (שלישי) במרחב יהודה ושומרון, כאשר באחד מהם התגלה כי אחד החשודים דרוש לחקירת גורמי הביטחון בחשד שתכנן לבצע בטווח הזמן המיידי. המעצרים בוצעו בהפרש מספר שעות במעבר א-זעים ובמחסום המנהרות, על ידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב.

בעקבות פעילות מודיעינית מדויקת של היחידה ללוחמה ב במרחב גלעד, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים, נעצרו במעבר א-זעים שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא המטען של רכב. במהלך חיפוש שנערך ברכב, איתרו הכוחות את השניים כשהם מסתתרים בחלל המטען בניסיון להימנע מגילוי.

הממצא החמור ביותר התגלה כאשר בדיקת פרטיו של אחד החשודים העלתה כי הוא דרוש לחקירת גורמי הביטחון בחשד שבכוונתו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. שני החשודים, תושבי טולכרם בשנות ה-20 וה-40 לחייהם, הועברו לחקירה בתחנת מעלה אדומים, ובסיומה נכלאו.

מספר שעות קודם למעצר במעבר א-זעים, בפעילות משותפת של שוטרי תחנת עציון יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, נעצר במחסום המנהרות מסיע ישראלי תושב ירושלים, בעת שהסיע שני שוהים בלתי חוקיים תושבי עזריה וזעתרה.

במהלך בדיקתם של השוהים הבלתי חוקיים, הציגו השניים תעודות זהות ישראליות מזויפות בניסיון לעבור במחסום ולהימנע מגילוי. החשודים נעצרו, הרכב נתפס והם הועברו לחקירה בתחנת עציון.

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