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שני מעצרים דרמטיים של שוהים בלתי חוקיים התרחשו אמש (שלישי) במרחב יהודה ושומרון, כאשר באחד מהם התגלה כי אחד החשודים דרוש לחקירת גורמי הביטחון בחשד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצרים בוצעו בהפרש מספר שעות במעבר א-זעים ובמחסום המנהרות, על ידי שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב.