שוד מהיר לאור יום בתוך בית קפה הומה אדם בירושלים: צעיר כבן 30, תושב העיר, נעצר בחשד שביצע שוד של קופת בית עסק מקומי, תוך שהוא מנצל שניות ספורות של היסח הדעת מצד העובדים במקום.

על פי החשד, האירוע התרחש כאשר החשוד נכנס אל תוך בית קפה מקומי. הוא ניגש ישירות לעבר עמדת התשלום, ובשלב מסוים, ברגע שהקופאית הסיטה את מבטה, שלח את ידו בזריזות אל תוך הקופה הפתוחה, שלף ממנה חופן של שטרות וכסף מזומן, ונמלט מהמקום בריצה מהירה החוצה.

מיד עם יציאתו מבית הקפה, עלה החשוד על קורקינט חשמלי שהמתין לו מחוץ לפתח, והחל להימלט בנסיעה מהירה בין סמטאות האזור במטרה להיעלם מעיני העוברים והשבים וכוחות המשטרה.

בעלי העסק המבוהלים מיהרו לחייג למוקד 100 של משטרת ישראל ולדווח על מקרה השוד המהיר. למקום הוזעקו כוחות משטרה רבים ובתוכם שוטרי תחנת מוריה של מחוז ירושלים, שהגיעו במהירות אל הזירה.

השוטרים החלו באופן מיידי בביצוע פעולות חקירה ראשוניות שכללו איסוף ממצאים קפדני, גביית עדויות מפורטות מבעלי העסק והקופאית ההמומה, וכן סריקה של מצלמות האבטחה המוצבות בבית הקפה, אשר תיעדו את רגעי השוד ואת נתיב בריחתו של החשוד על גבי הקורקינט. במקביל לפעולות אלו בתוך בית העסק, פתחו שוטרים נוספים וניידות סיור בסריקות נרחבות ברחובות הסמוכים במטרה לאתר את החשוד העונה לתיאור שהופץ בקשר המשטרתי.

המצוד המשטרתי המהיר נשא פרי תוך זמן קצר ביותר: בזכות ערנות השוטרים והפעילות המהירה בשטח, החשוד אותר באחד הרחובות הסמוכים כאשר הקורקינט החשמלי עדיין ברשותו. השוטרים ביצעו את מעצרו באופן מיידי, אזקו אותו והעבירו אותו להמשך חקירה פלילית מקיפה בתחנת המשטרה מוריה.

היום, הובא החשוד בפני שופט בבית משפט השלום בירושלים, שם הציגה המשטרה את חומרי החקירה שנאספו נגדו עד כה. לאחר דיון קצר, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 16.7.26, על מנת לאפשר לחוקרים למצות את החקירה בעניינו ולגבש נגדו כתב אישום.

גורמים במשטרה מציינים כי אירועי שוד של בתי עסק, ובמיוחד כאלו המתרחשים תוך ניצול רגעי הסחת דעת, מהווים פגיעה קשה בתחושת הביטחון האישי של בעלי העסקים והתושבים באזור. בעלי עסקים קטנים כמו בתי קפה ומסעדות מתמודדים לא פעם עם אתגרים אבטחתיים מורכבים, כאשר קופות רושמות הממוקמות בקרבת פתח העסק הופכות ליעד קל עבור עברייני רכוש המבקשים לבצע גניבה מהירה בשיטת "חטוף וברח". במשטרת ישראל הדגישו בעקבות המעצר כי המחוז ימשיך לפעול בנחישות רבה ובאפס סובלנות נגד עברייני רכוש הפוגעים בפרנסתם ובביטחונם של בעלי העסקים, וישקיע את כל המשאבים והאמצעים הטכנולוגיים והמבצעיים העומדים לרשותו כדי להביא למעצרם המהיר של החשודים ולהעמדתם לדין.