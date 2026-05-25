לפני כשבועיים אירע שוד של של שליח wolt בעיר באר שבע, בעקבותיו ניהלו שוטרי תחנת באר שבע פעילות מודיעינית וחקירתית שהובילה לאיתור זהותם של שני חשודים, תושבי הפזורה הבדואית בשנות ה-20 לחייהם.

במהלך סוף השבוע, במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת באר שבע בשיתוף כוחות סיור, אותר רכב החשודים באזור כביש חצרים. עם ניסיון הכוחות לבצע את מעצרם, החלו החשודים בבריחה תוך סיכון משתמשי הדרך.

השוטרים פתחו במרדף מבצעי שבמהלכו נשמר קשר עין רציף עם הרכב החשוד. לאחר פעולות מבצעיות שביצעו הכוחות נעצר הרכב, ושני החשודים שניסו להימלט רגלית נתפסו כעבור זמן קצר ונעצרו במקום.

החשודים נעצרו לחקירה בחשד לעבירות שוד וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה והועברו להמשך חקירה בתחנת באר שבע.

בתום החקירה הובאו החשודים לבית משפט השלום בבאר שבע אשר הורה על הארכת מעצרם עד ליום 26.5.26.

מפקד תחנת באר שבע, נצ"מ כפיר סולומון, אמר כי "שוטרי תחנת באר שבע פעלו במהירות, בנחישות ובחתירה למגע עד למעצר החשודים, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומשתמשי הדרך. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד עבריינים המסכנים את שלום הציבור וביטחונו".