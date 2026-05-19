תיעוד: נופשים יצאו מהחדר במלון בדרום ולא ציפו למה שיקרה

כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע נגד תושב מרכז הארץ בשנות ה-40 לחייו, לאחר שביצע עוקץ מתוחכם בבית מלון באזור ים המלח, התפרץ לחדרם של נופשים וגנב את כרטיסי האשראי שלהם.

על פי עובדות כתב האישום, שפורסמו היום (שלישי), הנאשם ניצל את היעדרותם של בני זוג ששההו במלון, פנה לאחד העובדים במקום והציג את עצמו במרמה כקרוב משפחתם. העובד, שהאמין למצג השווא, מסר לידיו את מפתח החדר.

מיד לאחר שקיבל את המפתח, נכנס הנאשם לחדרם של בני הזוג וגנב מתוכו רכוש אישי, מסמכים שונים וכרטיסי אשראי. לאורך כל הזמן הזה, תועד החשוד במצלמות האבטחה של המלון.

בסרטון שהופץ על ידי המשטרה, נראה החשוד – גבר חסון הלבוש בחולצה שחורה, מכנסיים קצרים וכפכפים – כשהוא מתהלך בביטחון מוחלט ברחבת המעליות של המלון, סמוך לחדרי האירוח, תוך שהוא נושא עמו תיק גב. שניות ספורות לאחר מכן, מתועדת במצלמות גם אחת מאורחות המלון כשהיא צועדת במסדרון ומשוחחת בטלפון הנייד שלה, מבלי לדעת כי באותן דקות ממש מתרחשת הדרמה הפלילית במתחם.

לאחר שהצליח לצאת מהחדר עם השלל, פנה הנאשם לבצע מסע רכישות בבתי עסק שונים באזור ים המלח באמצעות כרטיסי האשראי הגנובים. בחלק מהמקרים העסקאות אושרו והוא קיבל לידיו מוצרים שונים, ובמקרים אחרים ניסה לבצע עסקאות נוספות אשר סורבו על ידי חברות האשראי. עם קבלת הדיווח על האירוע, פתחו שוטרי תחנת ערד ממרחב רותם בחקירה מהירה ומיידית.

החוקרים ביצעו שורת פעולות מקצועיות בשטח, כולל איסוף ממצאים דיגיטליים ופורנזיים, שהובילו לאיתור זהותו של החשוד, תושב העיר ראשון לציון. השוטרים הצליחו לשים עליו את היד ולעצור אותו עוד באותו הלילה שבו בוצעו העבירות. בחיפוש שנערך על גופו וברשותו, נתפס חלק מהרכוש שנשדד מהחדר, כמו גם כרטיסי האשראי של בני הזוג.

עם סיום מלאכת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה שלוחת תביעות פלילי רותם של המשטרה את כתב האישום, המייחס לו עבירות של התפרצות למקום מגורים לשם ביצוע עבירה, נטילה והחזקה של רכיב חיוני באמצעי תשלום, ושימוש באמצעי תשלום שלא כדין.

קצינת החקירות של תחנת ערד, פקד חן אוקנין, התייחסה לפעילות המהירה של כוחותיה וציינה כי החוקרים פעלו בנחישות וביעילות מרגע קבלת הדיווח הראשוני. לדבריה, הפעולות המקצועיות המהירות הן שהובילו למעצר החשוד בתוך שעות ספורות ולגיבוש הראיות המשמעותיות נגדו, מתוך מטרה להמשיך ולפעול נגד עבירות הרכוש הפוגעות באופן ישיר בתחושת הביטחון של הציבור והנופשים באזור.