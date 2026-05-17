נהג משאית תועד עוקף בקו הפרדה רצוף משאית אחרת בכביש 258 בדרום • שוטרי ימת"א ערבה פעלו בנחישות לאיתור הנהג ומעצרו • רישיונו נפסל ל-30 יום והמשאית הושבתה | התיעוד המלא (משטרה)

תיעוד ממצלמת הגוף

סרטון שתועד ממצלמת משאית בכביש 258 בדרום הארץ הביא למעצרו של נהג משאית שביצע עקיפה מסוכנת בקו הפרדה רצוף. התיעוד, שהגיע לידי משטרת התנועה הארצית (ימת"א ערבה), חשף את הנהג כשהוא עוקף משאית אחרת תוך סכנה ממשית למשתמשי הדרך.

על פי הנמסר היום (ראשון) מדוברות המשטרה, שוטרי ימת"א ערבה פעלו בנחישות לאיתור הנהג לאחר קבלת התיעוד. בבדיקה התברר כי המשאית שייכת לחברה, והנהג הוא תושב בקעת ערד בן 60.

מפקד ימת"א ערבה יזם שימוע לנהג בשיתוף בעלי החברה וקצין הבטיחות שלה. במפגש שנערך סמוך לערד, הנהג התמודד עם חומרת מעשיו כשהשוטר העיר לו: "תודה לקל שלא הרגת מישהו". הנהג ניסה להקל בחומרת העבירה באומרו: "אלו לא עבירות שהרגתי מישהו", אך השוטר הבהיר לו את הסכנה הממשית שיצר.

בסיום השימוע שנערך במקום, הנהג קיבל זימון מהיר לדין, רישיון הנהיגה שלו נפסל למשך 30 ימים, והמשאית הושבתה לאותה תקופה.

מבצע 'מחויבים לחיים'

המעצר מתבצע במסגרת מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - 'מחויבים לחיים', תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל במטרה לבלום את הקטל בכבישים.

כידוע, עקיפה בקו הפרדה רצוף נחשבת לאחת העבירות המסוכנות ביותר בכבישי ישראל, כאשר היא מסכנת הן את הנהג העוקף והן את הנהגים הבאים מהכיוון הנגדי. המשטרה פועלת בשנים האחרונות באמצעות רחפנים ומצלמות לאיתור עברייני תנועה מסוג זה.

מדוברות המשטרה נמסר: "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות לתפיסת עברייני התנועה והרחקתם מהכביש, ותפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה לתפיסתם, הבאתם ומיצוי הדין עימם".

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה באכיפה נגד נהגי משאיות המבצעים עבירות תנועה מסוכנות. רק בשבוע שעבר נעצר נהג משאית מחולון שסירב לעצור לבדיקה ונמלט רגלית, ובמקרה נוסף נתפס נהג משאית נוהג בשכרות בכביש 6 עם בקבוקי בירה זרוקים לצידו.

