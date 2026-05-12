תיעוד דרמטי מהמעצרים - צילום: דוברות המשטרה

במשך למעלה משנה, סוכן סמוי שזכה לכינוי "הנוצה" פעל בשטח בקרב סוחרי אמל"ח בצפון הארץ, תוך שהוא חודר לרשתות הפשע ואוסף ראיות מפלילות. הבוקר (שלישי), כשהחקירה הסמויה עברה לשלב הגלוי, פשטו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב על בתיהם של 38 חשודים ברחבי הצפון.

הפעילות המבצעית, שבוצעה על ידי היחידה המרכזית במחוז צפון, התמקדה בסוחרי אמל"ח וסמים מסוכנים ביישובים נצרת, שפרעם, כפר כנא, זרזיר, ריינה, שיבלי, מייסר, דיר חנא, מוקייבלה, תל שבע וג'לג'וליה. במהלך הפשיטות נאספו ממצאים רבים המקשרים את החשודים לעבירות המיוחסות להם.

המעצרים לפנות בוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

היחידה המרכזית של מחוז צפון ניהלה בשנה האחרונה מספר פרשיות ענק תוך הפעלת עדי מדינה, שהובילו להכנסתם לכלא של ראשי ארגוני הפשע "אבו לטיף" ו"בכרי" לאחר שהואשמו בעבירות חמורות. במקביל לניהול פרשיות אלה, הפעילה היחידה את הסוכן "הנוצה", שהתמקד בסוחרי אמל"ח ממגוון יישובים בצפון. כידוע, הפעלת סוכנים סמויים מהווה כלי מרכזי במאבק המשטרה בפשיעה המאורגנת. בפרשייה זו, הסוכן הצליח לחדור לרשתות הסחר באמל"ח ולאסוף ראיות מפלילות נגד עשרות חשודים, תוך שהוא פועל בזהות עבריינית שאולה. "המכה כבדה מאוד" מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, התייחס לפרשייה ואמר: "הבוקר, נחשפה פרשייה נוספת של המחוז הצפוני. השם שנבחר לסוכן 'הנוצה' אומנם מבטא סמל לקלילות, אך מנגד, המכה שקיבלו עשרות חשודים הבוקר היא כבדה מאוד". עוד הבהיר ניצב אליהו: "הפעלת הסוכן במשך יותר משנה במקביל להפעלת עדי מדינה נגד ארגוני הפשע אבו לטיף, בכרי וחרירי מוכיחה שוב את מיקוד העשיה שלנו אל מול העבריינים המשפיעים ביותר על חיי האזרחים הנורמטיבים".

אזהרה לכנופיות הפשע

מפקד מחוז צפון הפנה מסר לכנופיות הפשע: "לכנופיות שמנסות לצוץ ולהשתלט על 'מקורות מחיה' כפטריות שלאחר הגשם, אני אומר לכם ראו הוזהרתם אתם על הכוונת שלנו. אמרתי בעבר ואני חוזר ואומר גם היום - ידע כל עבריין שפוגע בתושבי הצפון, אנחנו מאחורייך ולא יעבור זמן רב עד שתפגוש אותנו בפתח ביתך".

כלל החשודים צפויים להיות מובאים בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, בבית המשפט השלום בנצרת. יצוין כי זו פרשייה נוספת בסדרת מבצעים סמויים שמבצעת המשטרה במאבק בסחר באמל"ח ובפשיעה המאורגנת.