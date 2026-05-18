הרכב הממוגן שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני כחצי שנה, בתאריך 05/11/25 זמן קצר לאחר חצות, בפעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני עצרו הכוחות רכב ממוגן ירי בניגוד לחוק, בנסיעה על כביש 6 לכיוון צפון ובו נוהג תושב נצרת כשאין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף.

הנהג נעצר לחקירה בתחנת המשטרה, נפתח נגדו הליך משפטי והרכב נתפס לצרכי הליכי בקשה לחילוט לאחר שנמצא כי הותקנו בו פלטות מיגון ולוחות פלדה בהתקנה קשיחה ובכך התווספו לרכב כ-400 ק"ג למשקלו המקורי המסכנים באופן חמור את משתמשי הדרך. בתום החקירה, כתב אישום הוגש (14/05/26) נגד הנהג תושב נצרת בן 25, בבית משפט לתעבורה נצרת באמצעות שלוחת תביעות תעבורה בנצרת לצד בקשה לחילוט הרכב. מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר, בפורעי החוק עם כל האמצעים העומדים לרשותה ותמשיך באכיפה כנגד עבריינים המתקינים אביזרי מיגון שכן, מדובר במיגון כבד המותקן בניגוד לחוק ובעל השפעה משמעותית על נסיעת הרכב בכביש וכן על מסוכנותו העלולה להיות קטלנית כלפי יתר משתמשי הדרך".

הרכב הממוגן שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

הרכב הממוגן שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

הרכב הממוגן שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )