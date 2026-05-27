כאוס בטקסס: הלקוח המפתיע שקפץ לסוכנות הרכב הטריף את השוטרים

ביום שני האחרון, תושבי העיר וואקו שבטקסס זכו למחזה שלא רואים בכל יום: קנגורו תועה הופיע לפתע במגרש של סוכנות רכב מקומית והחל לקפץ להנאתו בין שורות המכוניות. עדי ראייה סיפרו כי נראה שהקנגורו "חי את חייו הטובים ביותר" בזמן שדילג בחופשיות במתחם, עד שהרשויות הגיעו למקום כדי להשיב את הסדר על כנו.

המשטרה המקומית, שהוזעקה לטפל באירוע החריג, התייחסה למקרה בהומור ברשתות החברתיות.

השוטרים ציינו כי בעוד שבפעם הראשונה זה לא היה נראה כמו יום סיור טיפוסי, כעת האירועים הללו כבר הופכים אצלם לרוטינה.

המרדף לא היה פשוט ולקח לרשויות זמן מה להשתלט על האורח הקופצני. בסופו של דבר, הקנגורו נתפס בזנבו ופונה מהמקום לפי אחד האנשים, "כעגלת קניות סוררת". למרבה השמחה, האירוע הסתיים ללא נפגעים; הקנגורו נתפס בשלום והוחזר למרכז חילוץ חיות בר מקומי. כפי שסיכמו זאת המקומיים: "רק בטקסס אפשר להיתקל בתקרית גרירת זנב של קנגורו באמצע יום שני רגיל".