כיכר השבת
מרדף קופצני

כאוס בטקסס: הלקוח המפתיע שקפץ לסוכנות הרכב הטריף את השוטרים

תושבי וואקו, טקסס, לא האמינו למראה עיניהם כשיצור לא שגרתי החליט לעשות "סיבוב" בין המכוניות החדשות בסוכנות מקומית | המרדף המשטרתי שהפך לוויראלי הסתיים בדרך הכי פחות צפויה (חדשות בעולם)

הקנגרו נלכד ע"י השוטרים (צילום: מסך)

ביום שני האחרון, תושבי העיר וואקו שבטקסס זכו למחזה שלא רואים בכל יום: קנגורו תועה הופיע לפתע במגרש של סוכנות רכב מקומית והחל לקפץ להנאתו בין שורות המכוניות. עדי ראייה סיפרו כי נראה שהקנגורו "חי את חייו הטובים ביותר" בזמן שדילג בחופשיות במתחם, עד שהרשויות הגיעו למקום כדי להשיב את הסדר על כנו.

המרדף אחרי הקנגרו
המרדף אחרי הקנגרו | צילום: צילום: משטרת וואקו

המקומית, שהוזעקה לטפל באירוע החריג, התייחסה למקרה בהומור ברשתות החברתיות.

השוטרים ציינו כי בעוד שבפעם הראשונה זה לא היה נראה כמו יום סיור טיפוסי, כעת האירועים הללו כבר הופכים אצלם לרוטינה.

המרדף לא היה פשוט ולקח לרשויות זמן מה להשתלט על האורח הקופצני. בסופו של דבר, הקנגורו נתפס בזנבו ופונה מהמקום לפי אחד האנשים, "כעגלת קניות סוררת". למרבה השמחה, האירוע הסתיים ללא נפגעים; הקנגורו נתפס בשלום והוחזר למרכז חילוץ חיות בר מקומי. כפי שסיכמו זאת המקומיים: "רק בטקסס אפשר להיתקל בתקרית גרירת זנב של קנגורו באמצע יום שני רגיל".

משטרהארה"ברכבחיות ברקנגרו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר