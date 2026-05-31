בקרוב בישראל? השוטרים הדהימו תיירת שאיבדה טלפון בחול

שוטרים באתר תיירות סיני מפורסם בשם "דיונות החול המזמרות" זכו לשבחים רבים ברשת, לאחר שחפרו בידיים חשופות בחולות המדבר כדי לאתר טלפון נייד שאיבדה תיירת מטייוואן.

התיירת בשם צ'או גילתה סמוך לשעה 23:00 בלילה כי הטלפון שלה נעלם במהלך ביקור באתר. לדבריה, החשיכה, הקור ותנאי השטח הקשו מאוד על החיפושים, שכן החול הרך גורם לחפצים לשקוע במהירות, בעוד שרוחות חזקות עשויות להזיז אותם ממקומם.

צ'או סיפרה כי כמעט איבדה תקווה, עד שהמשטרה הגיעה למקום בתוך ארבע דקות בלבד. לאחר שקיבלו מידע על האזור המשוער שבו אבד המכשיר, שני שוטרים החלו לסרוק את הדיונות וחפרו שוב ושוב בחול בידיים חשופות בניסיון לאתרו.

לבסוף, אחד השוטרים חש ברצועת הטלפון סמוך לפסגת אחת הדיונות, והצליח לשלוף את המכשיר מתוך החול. התיירת הודתה לשוטרים על מאמציהם, והסיפור הפך לוויראלי ברשתות החברתיות בסין.

במשטרה המקומית סיפרו כי השוטרים הפועלים באזור מתמודדים מדי יום עם תנאים קשים, הכוללים חום כבד בשעות היום ורוחות קרות בלילה. לדבריהם, הם צועדים בין 30 אלף ל-40 אלף צעדים ביום במסגרת הסיוע למבקרים באתר.

עוד נמסר כי מתחילת השנה איתרו השוטרים כ-260 חפצים שאבדו לתיירים, בהם טלפונים ניידים, מפתחות לרכב וטבעות נישואים.