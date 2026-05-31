​רוכב אופנוע מוטוקרוס, צעיר יליד 2002, נהרג בסביבות השעה 1:10 לפנות בוקר בפריז לאחר שהתנגש חזיתית במחסומי בטיחות מבטון.

המחסומים הוצבו על ידי עיריית פריז ברקע חגיגות הניצחון בכביש צדדי חסום של כביש הטבעת החיצוני, ומותו של הרוכב נקבע בשעה 2:20 לפנות בוקר.

במשרד התובע של פריז פתחו בחקירה לבירור נסיבות המוות, ומסרו כי "שני עדים דיווחו שראו את אופנוע המוטוקרוס מתקרב במהירות גבוהה לפני הפגיעה".

​אירוע חמור נוסף התרחש בסביבות השעה 4:00 לפנות בוקר ברובע ה-16, שם הוזעקו שוטרי יחידת ההתערבות המיוחדת בעקבות ניסיון רצח של נער בן 17.

השוטרים מצאו במקום צעיר הסובל מפציעות קשות מאוד בפניו כשהוא מדמם בכבדות, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשהוא במצב קריטי ובתרדמת. לפי החשד, הקורבן היה מעורב בשוד, והותקף בידי ארבעה חמושים שאחד מהם נשא סכין ונמלטו מהזירה.

​במהלך הלילה שלאחר משחק הגמר, נעצרו בפריז 277 בני אדם, בהם 195 מבוגרים ו-82 קטינים, על רקע מהומות שליוו את חגיגות הניצחון של קבוצת פריז סן ז'רמן.

ממשרד התובע של פריז נמסר כי "הרוב המכריע של האירועים כרוכים באלימות נגד רשויות אכיפת החוק", וכי מרבית העבירות כללו תקיפת עובדי ציבור, ונדליזם, גניבות, החזקת נשק אסור והתקהלויות בלתי חוקיות. במשרד התובע הדגישו כי הנתונים הללו הם זמניים בלבד וכי "המספרים עדיין ניתנים לשינוי".

​שר הפנים לורן נונז מסר במסיבת עיתונאים כי ברחבי צרפת כולה בוצעו 780 מעצרים, נתון המהווה עלייה של 32% לעומת חגיגות אשתקד. השר הוסיף כי 457 בני אדם מוחזקים במעצר משטרתי, וציין כי נרשם שימוש נרחב בזיקוקים נגד כוחות הביטחון. במהלך העימותים בצרפת נפצעו 57 שוטרים, כאשר חלק מהפציעות הוגדרו חמורות אך אף אחת מהן אינה מסכנת חיים.