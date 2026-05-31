נמצאה תרופה לסרטן הקטלני? ניסוי חדש הותיר את החוקרים בהלם

ניסוי רפואי חדש עורר עניין רב בקהילת חקר הסרטן, לאחר שנגיף מהונדס שנועד לתקוף תאים סרטניים הצליח לעצור את התקדמות סרטן הלבלב אצל שלושה מטופלים.

לפי דיווח שפורסם במגזין המדע New Scientist, החוקרים הזריקו את הנגיף ישירות לגידולים בניסיון לבחון בראש ובראשונה את בטיחות הטיפול. התוצאות הפתיעו גם אותם - כאשר אצל שלושה מהחולים הגידולים הפסיקו לגדול ולהתפשט.

מדובר בנגיף אונקוליטי, סוג של נגיף שעבר הנדסה גנטית כדי לזהות תאים סרטניים, לחדור אליהם ולהרוס אותם מבפנים, תוך ניסיון לצמצם את הפגיעה בתאים בריאים. בשנים האחרונות הפכה השיטה לאחד התחומים המסקרנים ביותר באונקולוגיה, במיוחד עבור מחלות שנחשבות קשות לטיפול כמו סרטן הלבלב.

הניסוי היה קטן ונועד בעיקר לבחון את בטיחות השימוש בנגיף, ולכן החוקרים לא ציפו לראות השפעה משמעותית על המחלה עצמה. למרות זאת, אצל שלושה מהמטופלים נרשמה עצירה של צמיחת הגידולים והתפשטותם.

ההתלהבות סביב התוצאות נובעת גם מהרקע הקשה של המחלה. סרטן הלבלב נחשב לאחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר בעולם, עם שיעורי הישרדות נמוכים במיוחד, בין היתר משום שהוא מתגלה פעמים רבות רק בשלבים מתקדמים וקשה מאוד לגרום למערכת החיסון לזהות אותו.

החוקרים מדגישים כי מדובר עדיין בשלב מוקדם מאוד של המחקר וכי יהיה צורך בניסויים גדולים בהרבה כדי לבדוק האם הטיפול מסוגל להאריך חיים, או אף להביא להיעלמות הגידולים אצל מספר גדול יותר של חולים.