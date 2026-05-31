כיכר השבת
"יכולה לחכות"

ריגשה את הרשת: זו הסיבה שאישה ויתרה על ניתוח קריטי 

אישה בסין ויתרה על חדר ניתוח מוכן כדי לאפשר טיפול דחוף באישה אחרת במצב קריטי | כך הסתיים הסיפור (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

בבית החולים וייפאנג בעיר שאנדונג שבמזרח התרחש מקרה חריג שבו אישה בהיריון ויתרה על חדר ניתוח שהוכן עבורה כדי לאפשר טיפול דחוף באישה אחרת, שהגיעה במצב קריטי.

לפי הדיווח שפורסם ב־South China Morning Post, האישה הראשונה כבר הייתה מוכנה לניתוח לאחר צום של כשעתיים ונמצאה בחדר הניתוח כשהיא ממתינה להליך. במקביל, הגיע לבית החולים מונית ובה אישה הרה נוספת, מחוסרת הכרה ומדממת, ללא בני משפחה, מסמכים רפואיים או תשלום מקדים.

ד"ר ג'ו יוצ’ון, מנהל מחלקת הגינקולוגיה בבית החולים, הורה לצוות להכניס את האישה הדחופה מיד לניתוח. מאחר שכל חדרי הניתוח היו תפוסים, ולא היה חדר פנוי נוסף למשך לפחות 40 דקות, נוצר צורך דחוף בהחלטה מיידית.

בשלב זה נכנס הצוות לחדר הניתוח שבו שכבה האישה הראשונה והסביר לה את המצב. האישה הסכימה לפנות את המקום, ואמרה לרופאים כי "היא יכולה לחכות" - וכי חשוב יותר להציל את האישה השנייה.

בבית החולים מסרו כי בזכות הניתוח הדחוף ניצלו חייה של האישה. במקביל נמסר כי האישה הראשונה, שוויתרה על חדר הניתוח, ילדה בהמשך את בנה בבטחה. בני משפחתה אמרו כי היו נוהגים באותה צורה במצב דומה, והביעו תמיכה בהחלטה.

