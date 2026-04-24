ענקית הרכב הסינית בדרך לקריסה? הנתונים המדאיגים של BYD

במשך קרוב למאה שנה, תעשיית הרכב העולמית נשלטה ביד רמה על ידי המעצמות המסורתיות: גרמניה, יפן וארצות הברית. שמות כמו מרצדס, פולקסווגן וטויוטה היו סמל ליציבות ואיכות. אך בתוך שנים ספורות, השוק עבר טלטלה שאיש לא צפה. במרכז הסערה עומדת חברה אחת - BYD הסינית - שהצליחה לעקוף אפילו את טסלה של אילון מאסק במכירות רכבים חשמליים ברחבי העולם, כולל דומיננטיות מרשימה בכבישי ישראל.

אך האם מדובר בנס כלכלי או שמא באחיזת עיניים? תחקירים אחרונים ונתונים פיננסיים שנחשפו לאחרונה מעלים סימני שאלה כבדים סביב היושרה והיציבות של החברה שהפכה לאיום הגדול ביותר על תעשיית הרכב המערבית.

הסוד הסיני: סובסידיות ממשלתיות במיליארדים

תחקיר שערך סאם אוונס -אנליסט רכב מערוץ היוטיוב The Electric Viking - חושף כי ההצלחה המטאורית של BYD לא נשענה רק על טכנולוגיה מתקדמת. בין השנים 2015 ל-2020, קיבלה החברה סובסידיות ישירות מהממשל הסיני בסך של כ-4.3 מיליארד דולר. למעשה, בשנים מסוימות, ללא הצ'קים שכתב הממשל בבייג'ינג, החברה הייתה מציגה הפסדים כבדים במקום רווחים.

התמיכה הממשלתית הגיעה בכל צורה אפשרית: קרקעות חינם למפעלים, הלוואות ללא ריבית מבנקים ממשלתיים, ומענקים ישירים לרוכשי הרכבים. מומחים טוענים כי מדובר בתחרות לא הוגנת שנועדה למחוק את היצרנים האירופאים והאמריקאים, שאינם נהנים מגב כלכלי ברמת מדינה.

חובות עתק ודיווחים כוזבים?

הנתון המרעיש ביותר מגיע מחברת המחקר GMT Research, שטוענת כי החוב האמיתי של BYD גבוה פי שמונה מהדיווח הרשמי שלה. לפי הדיווחים, החברה מסתירה חובות לספקים בשיטות חשבונאיות יצירתיות, כשהיא משלמת להם באיחור ממוצע של 275 ימים - פי חמישה מהנורמה בתעשייה.

בנוסף, עולות טענות על שיטת "רכבי אפס קילומטר": סוכנויות של החברה רושמות אלפי רכבים חדשים על שם חברות קש כדי לנפח את נתוני המכירות החודשיים, בעוד שבפועל הרכבים עומדים במגרשים ענקיים ומתחילים להעלות חלודה.

בעיות איכות ותנאי העסקה קשים

לצד הצרות הפיננסיות, החברה מתמודדת עם גל של ריקולים (קריאות לתיקון). בשנת 2024 ו-2025 נאלצה BYD להחזיר מאות אלפי רכבים בשל פגמים במערכת ההיגוי שעלולים לגרום לקצרים ושריפות. ברשתות החברתיות בסין נרשמו אלפי תלונות על תקלות במערכות ה-GPS, המגבים והמולטימדיה.

גם בתחום זכויות האדם עולות טענות קשות. בברזיל הוגשה תביעה נגד החברה בגין תנאי העסקה שדומים לעבדות באתר הקמת מפעל חדש, כולל החרמת דרכונים של עובדים סינים ועבודה של 14 שעות ביממה ללא ימי מנוחה.

האם הבועה עומדת להתפוצץ?

תחילת שנת 2026 לא האירה פנים לענקית הסינית. הרווח הנקי צנח ב-19%, והמכירות הגלובליות בחודש הראשון של השנה רשמו ירידה חדה של 41%. אפילו הממשל הסיני עצמו הוציא אזהרה ליצרניות הרכב המקומיות, לפיה מלחמת המחירים האגרסיבית שהן מנהלות אינה בת קיימא ויכולה לפגוע בהן בסופו של דבר בצורה בלתי הפיכה.

בישראל, שם רכבי BYD הפכו למחזה נפוץ מאוד בכבישים, הצרכנים עוקבים בדאגה. האם הרכב החשמלי שנרכש במיטב הכסף יהפוך למוצר ללא "אבא ואמא" במידה והחברה תקלע לקשיים? ימים יגידו האם BYD תהיה ה"טויוטה של המאה ה-21" או שמא תירשם בהיסטוריה כאחת הקריסות הכלכליות הגדולות ביותר של העשור.