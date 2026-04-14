לא איראן: המדינה האמיתית אליה מכוון טראמפ במצור על הורמוז 

בטור פרשנות שפורסם בסוכנות הידיעות האמריקאית בלומברג נטען כי המצור הימי שמובילה ארצות הברית במצרי הורמוז אינו מכוון רק נגד איראן, אלא גם נושא מטרה אסטרטגית רחבה יותר שקשורה לסין.

לפי העיתונאי והפרשן ג׳וויה בלס, המהלך האמריקני נועד להפעיל לחץ עקיף על בייג׳ינג, משום שסין היא הצרכנית המרכזית של נפט איראני ותלויה מאוד בזרימת האנרגיה העוברת דרך המצר.

פגיעה בתנועת הנפט באזור יוצרת השפעה כלכלית ישירה על סין, וכך הופכת אותה לשחקן מרכזי בלחץ על איראן לשוב לשולחן המשא ומתן. הפרשן כותב כי וושינגטון מבינה שסין מחזיקה במפתח שיכול להשפיע על התנהלות טהראן.

ככל שהשיבוש בנתיבי השיט במפרץ הפרסי נמשך, כך גובר הלחץ על הכלכלה הסינית, התלויה בייבוא אנרגיה יציב, ולכן נוצר מצב שבו בייג׳ינג עשויה להידרש לפעול מול איראן כדי להגן על האינטרסים שלה.

סין עצמה השמיעה קולות התנגדות ברורים נגד המצור. משרד החוץ במדינה פרסם מוקדם יותר היום (שלישי) כי המצור הימי של ארה"ב על איראן "לא אחראי ומסוכן", והזהיר כי הוא עלול לזעזע עוד יותר את הפסקת האש השברירית.