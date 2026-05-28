"פחדתי עד מוות"

אשתו של ביידן חושפת: "חששתי שהוא עבר שבץ מול טראמפ"

ג'יל ביידן מגלה בראיון כי חששה שבעלה עובר שבץ במהלך העימות מול טראמפ ביוני 2024 | "זה הפחיד אותי עד מוות״, אמרה (בארץ)

צילום מסך מהעימות המפורסם בין טראמפ לביידן

ג׳יל ביידן, רעייתו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג׳ו ביידן, סיפרה כי נבהלה מאוד מהופעתו של בעלה במהלך העימות הנשיאותי מול ביוני 2024, ואף חשבה באותו רגע שהוא עובר שבץ.

בריאיון לרשת CBS אמרה ג׳יל ביידן כי ״נבהלתי, כי מעולם לא ראיתי את ג׳ו ככה לפני כן או מאז. אף פעם״. לדבריה, ״אני לא יודעת מה קרה. כשצפיתי בזה חשבתי: ‘הוא עובר שבץ’, וזה הפחיד אותי עד מוות״.

העימות מול טראמפ עורר בזמנו סערה גדולה בארצות הברית, לאחר שביידן התקשה להשלים משפטים ונראה מבולבל לעיתים במהלך השידור.

בעקבות הביקורת הציבורית והלחץ בתוך המפלגה הדמוקרטית, הודיע ביידן כחודש לאחר מכן על פרישתו מהמירוץ לנשיאות, 107 ימים בלבד לפני ה. בהמשך הביע תמיכה בסגנית הנשיא קמלה האריס כמועמדת הדמוקרטית.

בריאיון הרחב דיברה ג׳יל ביידן גם על מערכת הבחירות, על מצבו של בעלה ועל ספר הזיכרונות החדש שלה מהתקופה בבית הלבן - "מבט מהאגף המזרחי”.

דונלד טראמפג'ו ביידןעימותהבחירות לנשיאות ארה"ב 2024שבץ מוחי

