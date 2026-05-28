"תחזיר לי את מכסחת הדשא!", תיעוד מהשוד המוזר על כסא הגלגלים | צילום: צילום: מתוך מצלמת אבטחה

תיעוד אבטחה חריג מארצות הברית הציג אדם בכיסא גלגלים ממונע גונב מכסחת דשא מחצר בית בטקסס, באור יום מלא.

בסרטון נראה החשוד כשהוא מתקרב באיטיות לחניה, מצמיד את מכסחת הדשא האדומה לכיסא הגלגלים ומתחיל להימלט מהמקום במהירות איטית במיוחד.

בעל הבית, שקיבל התראה לטלפון בזמן שהיה בעבודה, נשמע צועק לעברו דרך מצלמת האבטחה: ״היי! תחזיר את מכסחת הדשא שלי! תחזיר את המכסחת שלי עכשיו!״, אך החשוד כמעט שלא הגיב והמשיך להתקדם באיטיות במורד החניה.

ברשתות החברתיות הגיבו חלק מהגולשים בהומור וכינו זאת ״השוד האיטי בהיסטוריה״, בעוד אחרים טענו כי מדובר בסרטון עצוב שמעיד על מצוקה. נכון לעכשיו לא דווח על מעצר בפרשה.