טראמפ דיבר אתמול הרבה - אבל היה משפט אחד שהותיר את כולם בהלם

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, איים לפוצץ את בעלת בריתו עומאן אם זו לא תתנהג כראוי. האיום החריג נאמר כהערת אגב במהלך ישיבת קבינט, על רקע המאמצים הקדחתניים של הממשל האמריקני לפתוח מחדש את מיצר הורמוז, שנחסם לתנועה בעקבות המלחמה.

ההערה של הנשיא הותירה את הכתבים בהלם, שבדקו שוב ושוב אם אמר את המילה "עומאן" או "איראן", אך התברר כי נשיא ארה"ב אכן איים להפציץ את בעלי בריתו. בהתייחסו להתנהלותה של עומאן הצהיר טראמפ כי "עומאן תתנהג בדיוק כמו כל השאר. או שנצטרך לפוצץ אותם. הם מבינים את זה. הם יהיו בסדר". הבית הלבן סירב להבהיר האם הנשיא שגה בלשונו במהלך הישיבה, ושגרירות עומאן בוושינגטון לא מסרה תגובה לדברים. מחלקת המדינה חזרה וציטטה את הדברים של טראמפ, תוך הבהרה כי הנשיא אכן אמר את הדברים.

הרקע למתיחות הנוכחית הוא דיווחים על שיחות שמנהלת עומאן עם איראן במטרה לגבש מנגנון משותף לגביית אגרות מכלי שיט. סוכנות הידיעות אי-פי דיווחה על קיום המגעים מפי גורם באזור, וטראמפ התייחס לכוונות הללו ואמר כי "הם היו רוצים לשלוט בו", למרות שמדובר במים בינלאומיים.

טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תאפשר פגיעה בחופש השיט באזור והוסיף כי "המיצר הולך להיות פתוח לכולם. אף אחד לא הולך לשלוט בו. אנחנו הולכים לשמור עליו. אנחנו נשמור עליו. אבל אף אחד לא הולך לשלוט בו. זה חלק מהמשא ומתן שיש לנו".

עומאן, המונה כ-5.3 מיליון תושבים, מחזיקה בקשרים צבאיים וכלכליים עמוקים וארוכי שנים עם ארצות הברית. מתחילת המלחמה הנוכחית שימשה המדינה כמתווכת בין הצדדים, וזאת על אף שהיא עצמה ספגה בעבר תקיפות ישירות מצד המשטר בטהרן.

בתוך כך, מאמציו של טראמפ להגיע להסכם שלום עם איראן בשבועות האחרונים נתקלים בקשיים ומעוררים התנגדות פוליטית פנימית. במהלך ישיבה שנערכה ביום רביעי האשים טראמפ את איראן בניסיון לעכב את המגעים ו"לחכות שאלך" עד לבחירות האמצע בארצות הברית שיערכו בחודש נובמבר הקרוב.

במקביל, חברי המפלגה הרפובליקנית שתמכו ביציאה למלחמה לצד ישראל העבירו ביקורת חריפה על הנשיא בשל כוונתו לחתום על הסכם. יו"ר ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט, רוג'ר וויקר, כתב ברשתות החברתיות כי "הפסקת האש השמועתית ל-60 יום" תהיה "אסון" וכי "כל מה שהושג במבצע זעם אפי יהיה לשווא".