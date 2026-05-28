מסכן: סבל המלון חשב שזה כביש רטוב... הוא נפל לבריכה עם המזוודות | תיעוד

סבל במלון בסין צעד בטעות לתוך בריכת שחייה בעת שנשא מזוודות, לאחר שחשב כי מדובר במגרש חנייה רטוב | העובד חולץ מהמים על ידי עוברי אורח ולא נפצע באורח קשה | התיעוד חרך את הרשתות, כאשר הגולשים מגיבים ברחמים על הסבל המסכן (מעניין) 

האירוע המביך
האירוע המביך| צילום: רשתות חברתיות / מצלמות אבטחה

סבל במלון בסין צעד בטעות לתוך בריכת שחייה בעת שנשא מזוודות, לאחר שחשב כי מדובר במגרש חנייה רטוב. העובד חולץ מהמים על ידי עוברי אורח ולא נפצע באורח קשה.

סבל במלון בעיר יאנגשו שבסין נפיל בטעות לתוך בריכת שחייה, במהלך יום גשום במיוחד. העובד צעד ישירות אל תוך המים העמוקים כשהוא נושא עמו ציוד. העובד נשא בידיו שתי מזוודות גדולות, אחת בכל יד, ולא הבחין בבריכה שהייתה לפניו. לפי הדיווחים, הסבל סבר לתומו כי מדובר במגרש חנייה רטוב מגשם ולא במים עמוקים.

עוברי אורח שהיו במקום ואחזו במטריות מיהרו לסייע לעובד ההמום ומשו אותו מתוך הבריכה יחד עם המזוודות. למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים והעובד חסר המזל לא נפצע באורח קשה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

