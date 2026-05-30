תחקיר של רשת NBC האמריקנית חושף כי מטוס הקרב האמריקני שהופל בחודש שעבר בדרום-מערב איראן נפגע ככל הנראה מטיל כתף מתוצרת סין, כך לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

מדובר בפעם הראשונה מזה עשרות שנים שמטוס קרב של ארצות הברית מופל מאש אויב. הממצאים החדשים מגיעים בזמן שבו וושינגטון מנהלת חקירה סביב נסיבות הפלת המטוס מסוג F-15E.

​מקורות רשמיים ציינו כי בתחילת העימות ייתכן שסין סיפקה לאיראן גם מכ"ם התרעה מוקדמת ארוך טווח המיועד לאיתור מטוסים חמקנים, אך לא ברור אם נעשה בו שימוש מבצעי. השימוש בנשק הסיני מסבך את יחסי המדינות, במיוחד לאחר שממשל טראמפ תיווך הפסקת אש עם איראן לקראת פגישה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג.

​הנשיא דונלד טראמפ התייחס להבטחות שקיבל מבייג'ינג ואמר כי "הנשיא שי הבטיח לי שהוא לא שולח שום נשק לאיראן. זו הבטחה יפה. אני מאמין למילה שלו. הערכתי את זה". מנגד, מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר במהלך ביקורו בסין כי הממשל אינו נשען על תמיכת בייג'ינג והצהיר כי "אנחנו לא מבקשים את עזרתה של סין. אנחנו לא צריכים את עזרתם".

​מבחינה היסטורית, סין מכרה נשק רב לאיראן בשנות ה-80 וה-90, אך צמצמה את העסקאות לאחר הטלת אמברגו הנשק של האו"ם בשנת 2006 ועברה לאספקת רכיבים דו-שימושיים. שגרירות סין בוושינגטון דחתה את ההאשמות ומסרה כי "סין פועלת תמיד בזהירות ובאחריות בנוגע ליצוא של מוצרים צבאיים" וכי היא "מתנגדת להכפשות חסרות בסיס ואסוציאציות זדוניות".

​גורם רשמי בארצות הברית הפחית מחשיבות הסיוע הנוכחי של בייג'ינג לטהראן בשדה הקרב וטען כי "זה לא היה תמיכה משמעותית. לא הייתה לזה השפעה מבצעית מכרעת". חשיפת המעורבות הסינית מגיעה שבועות ספורים לאחר שקצין מערכות הנשק של המטוס שהופל חולץ בתום מבצע מורכב בן יומיים, שבהם הסתתר מפני כוחות איראניים במורדות הרי הזגרוס.