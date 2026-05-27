אורח מגושם שנכנס למספרה בטורקיה גרם למהומת ענק | צפו

פר שנמלט מידי בעליו במחוז סולטנביילי באיסטנבול פרץ לתוך מספרה בזמן ששהו בה לקוחות ועובדים, ניפץ את חלונות הזכוכית וגרם לבהלה גדולה במקום.

לפי הדיווח, הפר החל לרוץ ברחובות השכונה לפני שהתנגש בחזית המספרה ונכנס פנימה, בעוד הנוכחים במקום נמלטים בפאניקה. לאחר מכן המשיך להסתובב ברחובות ואף תקף תושבים שניסו ללכוד אותו, עד שצוותי העירייה הצליחו להשתלט עליו ולהחזירו לבעליו.

בעל המספרה סיפר לתקשורת המקומית כי בתוך העסק שהו באותה עת מספר לקוחות, ביניהם ילד קטן. לדבריו, “הפר הגיע מהשכונה שמתחתינו ופתאום פרץ לתוך החנות. היה בפנים גם ילד, אז נשכבתי עליו כדי שלא יפחד. שברי זכוכית חדרו לידיים שלי. היה לנו מזל גדול”.

הוא הוסיף כי הפר החליק על הזכוכיות שנשברו ונפל בתוך המספרה, מה שאפשר לנוכחים להימלט מהמקום ללא פגיעה קשה יותר.

התקרית כולה תועדה במצלמות האבטחה של העסק, ובסרטונים שפורסמו נראים הלקוחות קופצים מכיסאות הספרים ובורחים ברגע שבו הפר מנפץ את החלונות ונכנס פנימה.