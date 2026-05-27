כיכר השבת
תועד במצלמות

אורח מגושם שנכנס למספרה בטורקיה גרם למהומת ענק | צפו

פר שנמלט מבעליו באיסטנבול פרץ למספרה מלאה בלקוחות, ניפץ חלונות וגרם לפאניקה | בעל המספרה תיאר את התקרית יוצאת הדופן (מעניין)

1תגובות
רגעי האימה במספרה בטורקיה
רגעי האימה במספרה בטורקיה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

פר שנמלט מידי בעליו במחוז סולטנביילי באיסטנבול פרץ לתוך מספרה בזמן ששהו בה לקוחות ועובדים, ניפץ את חלונות הזכוכית וגרם לבהלה גדולה במקום.

לפי הדיווח, הפר החל לרוץ ברחובות השכונה לפני שהתנגש בחזית המספרה ונכנס פנימה, בעוד הנוכחים במקום נמלטים בפאניקה. לאחר מכן המשיך להסתובב ברחובות ואף תקף תושבים שניסו ללכוד אותו, עד שצוותי העירייה הצליחו להשתלט עליו ולהחזירו לבעליו.

בעל המספרה סיפר לתקשורת המקומית כי בתוך העסק שהו באותה עת מספר לקוחות, ביניהם ילד קטן. לדבריו, “הפר הגיע מהשכונה שמתחתינו ופתאום פרץ לתוך החנות. היה בפנים גם ילד, אז נשכבתי עליו כדי שלא יפחד. שברי זכוכית חדרו לידיים שלי. היה לנו מזל גדול”.

הוא הוסיף כי הפר החליק על הזכוכיות שנשברו ונפל בתוך המספרה, מה שאפשר לנוכחים להימלט מהמקום ללא פגיעה קשה יותר.

התקרית כולה תועדה במצלמות האבטחה של העסק, ובסרטונים שפורסמו נראים הלקוחות קופצים מכיסאות הספרים ובורחים ברגע שבו הפר מנפץ את החלונות ונכנס פנימה.

טורקיהמהומההשתלטותמספרהפרה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הוא גם רצה להסתפר
פר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר