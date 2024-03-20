מחקר ישראלי בהובלת פרופ' יעקב נחמיאס מהאוניברסיטה העברית מוכיח לראשונה כי תאי פרה מסוגלים להשתכפל ללא הגבלה וללא צורך בהתערבות גנטית | הממצא עשוי להוזיל משמעותית את ייצור הבשר המתורבת ולהסיר את המחסומים הרגולטוריים המרכזיים בדרך להנחת תעשיית בשר בת-קיימא, בטוחה וידידותית לסביבה (חדשות)
פרה שהובאה לשחיטה ברצועת עזה לרגל חג הקרבן המוסלמי, השתוללה וגרמה למותו של השוחט. לפי הדיווחים ברצועה, מאז ערב החג ועד כה קרו מעל מאה מקרים בהם בעלי החיים השתוללו. ברוב המקרים זה הסתיים בפציעה של השוחטים, אולם כאמור, היום בצהריים זה הסתיים אחרת, והשוחט נהרג
13 פועלים שהיו בדרכם לעבודות קטיף ברמת הגולן, נפצעו הבוקר (חמישי) כאשר התנגש המיניבוס בו נסעו בפרה שצעדה בצד הכביש, בין צומת ווסט למושב שעל ברמה, והתהפך לצד הדרך. 13 נוסעי הרכב, נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים 'זיו' בצפת. הפרה נהרגה מעוצמת המכה
המאבק הפרלמנטרי בעליית מחירי הקוטג' הגיע היום לשיא נוסף: חבר-הכנסת שי חרמש הגיע היום (שני) לכנסת כשהוא מלווה בפרה. לטענת חרמש, "הציבור צריך לא צריך לשלם מחיר מופקע על מוצר הקוטג'". חרמש אף ניסה להכניס את הפרה לבניין הכנסת, אך המאבטחים לא אישרו את הכניסה