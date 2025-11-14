עולם הבשר בדרך למהפכה: חוקרים מצאו תאי פרה שקיבלו "חיי נצח" 

צוות החוקרים מהמכון להנדסה ביורפואית באוניברסיטה העברית ומחברת Believer Meats ערך ניסוי מקיף שבו תאי פרה מגזעי הולשטיין וסימנטל גודלו במעבדה לאורך יותר מ-500 ימים. לאחר תקופה ארוכה של פעילות תאית אפסית, הצליחו החוקרים לזהות מופע נדיר של התחדשות עצמונית: תאים שמצליחים לעקוף את מגבלות ההזדקנות ולחדש את עצמם בכוחות עצמם.

ההישג מעיד על יכולת ביולוגית לא צפויה של תאי פרה להגיע למצב התחדשות קבוע, בדומה למה שנצפה בעבר בתאי עוף - וכל זאת ללא עריכה גנטית.

בשלב הניסוי, החוקרים עקבו אחר קצב החלוקה של תאי הפרה, שעד היום האמינו המדענים כי הוא מוגבל טבעית. לאחר כ-240 דורות תאיים נצפתה הפעלה טבעית של אנזים הטלומרז, שאחראי לאריכות חיי הכרומוזומים, ומקביל לו - PGC1α - המשקם את המיטוכונדריה ומעניק לתאים כוח התחדשות נוסף.

ניתוח מולקולרי גילה כי התאים שימרו את יכולות תיקון ה-DNA, וכל התהליך התרחש תוך שמירה מלאה על רגולציה נורמלית של חלוקה תאית.​

המשמעות התעשייתית של הגילוי דרמטית: ייצור קווי תאים יציבים יוכל להוזיל מאוד את תהליך הכנת הבשר המתורבת, להסיר את הצורך בהתערבות גנטית, ולשפר את בטיחות והסביבתיות של המוצר. "הצלחנו לפתוח מסלול טבעי לייצור תאי בשר פרה ללא עריכה גנטית - ממצא שיכול להשליך גם על ייצור מתורבת של עגל וכבש", אמרה ד"ר אליוט סוורץ' - אחת מהחוקרות בפרוייקט.​

המחקר אף מעלה תהיות חדשות על מנגנוני ההגנה הטבעיים של יונקים גדולים מפני גידולים סרטניים (פרדוקס פטו), ומציע כי יכולת ההתחדשות של תאים אצל בעלי חיים גדולים מתפתחת באיטיות רבה יותר. בשלב הבא בודק הצוות הישראלי האם התאים האלמותיים מסוגלים להתפתח לרקמות שריר ושומן - צעד מהותי בלביסוס הבשר המתורבת כמוצר מסחרי רחב.